Die Lage am Donnerstag

Eine Online-Petition fordert ein kostenloses Parken im neuen Parkhaus am Dülmener Bahnhof. Der Dülmener Wochenmarkt kehrt zurück auf den Marktplatz und ein Koch-Azubi stellte sich den Juroren. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Kostenlose Parkplätze nicht nur am Bauzaun sondern im Parkhaus wünschen einige Dülmener per Petition zu erreichen.

Das müssen Sie wissen:

Wer im Fahrradparkhaus am Bahnhof parken will, muss zahlen. Nun fordert eine Online-Petition, dass Radler genau wie Autofahrer kostenlos am Bahnhof parken können. Auch Radaktivisten sehen die Bevorzugung des Autos kritisch.

Nach dem Abbau der Eisbahn und der Rodelhütte soll der Wochenmarkt dienstags und freitags dahin zurückkehren, wo er eigentlich hingehört - auf den Markt. Geht beim Abbau alles gut, dann soll am Dienstag, 31. Januar, der Wochenmarkt wieder vor dem Rathaus stattfinden, berichtet Stadtsprecher André Siemes.

Max Wieschhörster lernt Koch im dritten Jahr im Haus Waldfrieden in Dülmen. Am Montag nahm er mit fünf weiteren Bewerbern sowie zwölf jungen Restaurant- und Hotelfachauszubildenden am Jugendwettbewerb Hupfer MünsterlandGabel des Köcheclubs Münsterland e. V. teil.

Speerwerferin Josefa Schepp ist für den Sportmedienpreis nominiert. Die 19-Jährige freut sich nicht nur darüber, sondern auch, dass ihr Rücken beschwerdefrei ist. Daher will sie dieses Jahr angreifen - und sich auf 57,5 Meter verbessern.

Gleich zwei Drogenfahrten meldet die Polzei - eine am Dienstag und ein am Mittwoch. Gegen die Fahrer wurden Verfahren eingeleitet.

Gezählt sind die Tage des provisorischen Fußwegs auf der Lüdinghauser Straße im Stadtkern. Nächste Woche geht‘s wieder über den Bürgersteig in die Marktstraße. Das teilte die Stadt auf Nachfrage mit.

Für Spannung ist gesorgt in der Rückrunde der Fußball-Kreisliga A ab dem 26. Februar. Das zeigt ein Blick auf Zahlen und Besonderheiten der Hinserie inklusive der ersten beiden Spieltage der Rückrunde, die besonders bei den Karten einen gewaltigen Sprung liefert.

Termine:

60.000 Kilometer gegen die Armut: Pater Tobias berichtet im einsA, Beginn 19 Uhr.

Wetter:

Heute wird es regnerisch. Nur am Nachmittag kann die Sonne mal zum Vorschein kommen. Bei bis zu 10 Grad weht der Wind stark. Auch Sturmböen sind möglich.

Verkehr:

Tempokontrollen des Kreises heute in Börnste und auf der Borkenbergestraße