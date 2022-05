Die Krone bleibt beim Nachwuchs

Mit Tom Hölker regiert erneut ein Jungschütze in Merfeld

Merfeld

In Merfeld bleibt der Nachwuchs an der Macht: Mit Tom Hölker sicherte sich erneut ein Jungschütze die Königswürde. Und zwar bei einem spannenden Wettkampf an der Vogelstange.

Von Stefan Bücker