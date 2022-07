Die Klaviere kehren zurück in die Innenstadt: Nach einer dreijährigen Corona-Pause feiert die Aktion „Mach Musik“ ihr Comeback. An fünf Standorten stehen ab diesem Wochenende Klaviere, die von allen Interessierten gespielt werden dürfen. Die Aktion des städtischen Kulturteams läuft bis Ende Juli.

Und das sind die Standorte: Mit dabei sind der Bioladen Urban am Königsplatz, das Mezzomar am Overbergplatz, Lores Artbox an der Münsterstraße, Homann schenken-kochen-wohnen an der Borkerner Straße und Greiving Spielwaren am Westring. Bei gutem Wetter werden nach Angaben der Stadt die Musikinstrumente, die auf Rollen montiert sind, bei Ladenöffnung vor die Tür geschoben.

Bei Regen bleiben die Klaviere hingegen in den Geschäften stehen. „Die Standorte verteilen sich super über die Innenstadt, sodass an vielen Stellen Klaviermusik ertönen kann“, sagt Sabine Pöhling vom Dülmener Kulturteam. Ihr Dank gilt dabei nicht nur an die Geschäfte, die sich an der Aktion beteiligen, sondern besonders an Gernot Gottschling, Inhaber des Hauses der Klaviere in Hiddingsel. Er und sein Team haben in den vergangenen Tagen die Klaviere so erneuert und gestimmt, dass sie jetzt zum Start der Aktion einsatz- und spielbereit sind. „Das war in diesem Jahr mehr Arbeit, immerhin wurden die Klaviere längere Zeit nicht mehr benutzt und standen im Lager“, erklärt Gottschling.

Übrigens: Wenn Interpreten oder Bands die Klaviere für einen musikalischen Auftritt nutzen möchten, sollten sie sich im Vorfeld mit Sabine Pöhling, E-Mail s.poehling@duelmen.de, in Verbindung setzen.