Die Hühner haben ab sofort Hausarrest

„Das ist eine Katastrophe.“ Als Erich Dilkaute am Freitag die Nachricht bekommt, dass wegen der Geflügelpest im Kreis Coesfeld ab sofort eine Aufstallpflicht gilt, findet der Dülmener Ortslandwirt klare Worte.

Gerade die Besitzer der Hühnermobile, die zuletzt immer beliebter geworden seien, hätten nun Probleme. Denn diese Wagen seien eigentlich nicht dafür ausgelegt, dass sich die Tiere hier ganztägig aufhalten würden, erläutert Dilkaute.

Was er betont: Sollte der Erreger in einem Bestand nachgewiesen werden, gebe es sofort „riesige Probleme“. Eine Vermarktung von Eiern oder Fleisch sei dann nicht mehr möglich.

Hof Everwien hatte bereits die Ställe geschlossen

Wie Dilkaute erfuhr auch Maria Everwien vom gleichnamigen Hof am Freitagnachmittag durch den DZ-Anruf von der Aufstallpflicht - überrascht war sie jedoch nicht. Und vor allem auch vorbereitet: Bereits seit Donnerstagmorgen haben die Everwiens wegen der Geflügelpest ihre Hühner im Stall gelassen. Von den drei Mobilen sind momentan zwei besetzt. Als zuletzt eines neu bezogen wurde, habe man etwa ein Drittel weniger Tiere als sonst genommen.

Zwei neue Geflügelpest-Nachweise

Am Donnerstag war die Seuche auch im Nord-Kreis festgestellt worden, in Rosendahl-Darfeld bei verendeten Gänsen und im Letter Bruch in Coesfeld bei einem verendeten Storch. Zuvor hatte es Meldungen aus Lüdinghausen gegeben.

Um das gehaltene Hausgeflügel vor der Seuche zu schützen, sah sich das Veterinäramt des Kreises Coesfeld deshalb nach eigenen Angaben gezwungen, eine Aufstallpflicht für den ganzen Kreis Coesfeld anzuordnen.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr unterzeichnete am Freitag eine entsprechende Allgemeinverfügung, die im Amtsblatt des Kreises Coesfeld veröffentlicht wurde. Das bedeutet für alle Halterinnen und Halter, dass das Geflügel „rund um die Uhr“ im Stall gehalten werden muss.

Das müssen Geflügel-Halter jetzt wissen

Alternativ können die Tiere auch in einer Schutzvorrichtung gehalten werden, die nach oben so abgedeckt ist, dass keine Ausscheidungen von Wildvögeln eingetragen werden können; diese muss auch seitlich „vogeldicht“ sein, also über engmaschige Gitter verfügen, durch die auch keine Spatzen kommen können.

Die anderen, sowieso geltenden Biosicherheitsmaßnahmen bleiben weiterhin bestehen. Es muss ausgeschlossen sein, dass alle Futtermittel, Wasser, Einstreu und sonstige Gegenstände vorher Kontakt zu Wildvögeln gehabt haben, betont der Kreis. Ställe oder Schutzvorrichtungen dürften nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden. Auch muss der Geflügelbestand grundsätzlich, sofern noch nicht geschehen, bei der Tierseuchenkasse NRW angemeldet werden, ebenso muss ein Bestandsregister geführt werden.

Wenn die Legeleistung deutlich zurückgeht oder vermehrte Todesfälle auftreten, ist dies dem Veterinäramt sofort zu melden. Weitere Informationen dazu sind auf der Internetseite des Veterinäramtes zu finden unter: www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/tiere-lebensmittel/gefluegelpest-vogelgrippe.html.

Diese Regel gelten bei der Vermarktung

Auch Freilandhaltungen müssen ihr Geflügel aufstallen, dürfen aber aufgrund dieser Allgemeinverfügung die Eier 16 Wochen lang trotzdem als Freilandeier mit einer „0“ (für Bioeier) oder „1“ (Freilandeier) stempeln. Schlachtgeflügel aus Freilandhaltung darf aufgrund dieser Allgemeinverfügung bei einer Aufstallung von bis zu zwölf Wochen als „Freilandgeflügel“ vermarktet werden.

Hoffen auf das Frühjahr

„Wir hoffen, dass die Aufstallpflicht und die gewissenhafte Umsetzung der Biosicherheitsmaßnahmen durch die Tierhalter verhindert, dass die Geflügelpest in unsere Hausgeflügelbestände eingetragen wird und dass wir vor allem aufgrund des nahenden Frühlings mit seiner höheren UV-Strahlung diese Aufstallpflicht möglichst bald wieder aufheben können“, betont Amtstierarzt Dr. Markus Nieters.