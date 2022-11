Die Heubach-Brücke ist fertig

Die Zeit der Umwege ist vorbei: Am Mittwoch wurde die neue Heubach-Brücke an der Sandstraße in Hausdülmen für den Verkehr freigegeben. Freuen dürften sich vor allem die Sportler.

Gaben die neue Heubach-Brücke am Mittwochmittag offiziell für den Verkehr frei: Ortsvorsteherin Gabriele Sondermann sowie Projektleiter Luzian Brombosch (r.) und Michael Garschagen vom städtischen Fachbereich Tiefbau.

Endlich wieder freie Fahrt zum Sportplatz: Die neue Brücke an der Sandstraße in Hausdülmen ist fertig. Am Mittwoch wurde sie für den Verkehr freigegeben. Monatelang waren zuvor teils längere Umwege nötig, um beispielsweise zum Sportplatz zu gelangen.

Warum die Arbeiten nötig waren? „Bei einer Untersuchung der alten Brücke waren Schäden festgestellt worden, die eine verminderte Tragfähigkeit zur Folge hatten“, erinnert Jochen Gerle, Leiter des städtischen Fachbereichs Tiefbau.

Eine Sanierung des Bestands sei daher nicht in Frage gekommen. Damit nun auch schwerere Fahrzeuge wie moderne Feuerwehrautos darüber rollen können, hatte sich die Stadt entschieden, die alte Brücke durch einen Neubau mit höherer Traglast zu ersetzen.

Verzögerung durch fehlende Teile

Mitte März hatte der Abriss des alten Bauwerks begonnen. Nachdem die Vorarbeiten zügig gelaufen waren, tat sich ab Anfang Mai dann aber erst einmal nicht mehr viel - weil die nötigen Brückenteile fehlten. Sehr zum Ärger beispielsweise des Sportschänken-Betreibers, der große Umsatzeinbußen beklagte (DZ berichtete).

Im August hob dann jedoch ein 600-Tonnen-Kran die neuen Betonelemente an ihren Platz. Anschließend wurden die Widerlager auf beiden Seiten des Baches fertiggestellt und schließlich die drei Hauptelemente der Brücke durch Beton miteinander verschmolzen.

„Zum Abschluss bekamen die Brücke und die angrenzenden Straßenbereiche eine Deckschicht aus Asphalt“, erläutert Projektleiter Luzian Brombosch von der Stadt Dülmen. Seinen besonderen Dank richtet er an die Quarzwerke, die Teile ihrer Flächen für die Baustelleneinrichtung und den Transport von Materialien zur Verfügung gestellt hatten.

Große Freude bei der Ortsvorsteherin

Sehr erfreut über die Freigabe zeigte sich Ortsvorsteherin Gabriele Sondermann - hätten die Dorfbewohner doch zuletzt etliche Umwege in Kauf nehmen müssen. „Es ist gut, dass jetzt, in der dunklen Jahreszeit, insbesondere die Kinder und Jugendlichen wieder auf direktem Wege zum Sportplatz gelangen können.“ Auch für Spaziergänger sei es schön, dass sie nun wieder ihre gewohnten Runden drehen könnten, so die Ortsvorsteherin.

Ganz beendet ist die Baustelle am Heubach allerdings noch nicht: In den kommenden Tagen erfolgen noch kleinere Restarbeiten sowie die Räumung.