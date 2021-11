Die G´s und ihre Kontrollen

Die Coronamaßnahmen drohen wieder strenger zu werden. In Dülmen wird sich bislang gut an die Vorschriften gehalten. Wie das Ordnungsamt dies kontrolliert, verrät jetzt deren Leiter.

So werden aktuell die Corona-Regeln in Dülmen überprüft

Aktuell gelten in etwa in Fitnessstudios und der Gastronomie die 3G-Regeln.

3G, 2G oder bald vielleicht 2G plus, wie am Freitag von Gesundheitsminister Jens Spahn gefordert: Angesichts der aktuellen Rekord-Infektionen dürften die Corona-Auflagen absehbar deutlich strenger werden. Nur: Regeln müssen auch kontrolliert werden. Und wie das in Dülmen läuft, wollte die DZ von der Stadt wissen.

„Der Außendienst kontrolliert stichprobenartig in Gaststätten, Spielhallen und den übrigen Gewerbebetrieben - das gilt sowohl für die 3G- als auch für die 2G-Regel, die jetzt einige Gastronomen bereits eingeführt haben“, berichtet Ordnungsamtsleiter Jürgen Heilken. Beschwerden gehe man gezielt nach.

Kontrollen nicht nur zu den Corona-Vorschriften

„Auch Gäste müssen durchaus mit einer Überprüfung rechnen“, betont Heilken. Die Überprüfungen seien „unregelmäßig und unangekündigt“ - und würden sich nicht nur auf die Corona-Vorschriften beschränken. Beispielsweise auch auf die Einhaltung des Nichtraucher- und des Jugendschutzes achtet das Ordnungsamt. „Werden Verstöße festgestellt, werden die Kontrollen intensiviert.“

Wurden schon Bußgelder verteilt? Wegen Nicht-Einhalten oder fehlenden Kontrollen der G-Regeln bislang nicht, antwortet Heilken - durchaus aber bei anderen Verstößen gegen die Corona-Regeln. „Bei kleineren, erstmaligen Verstößen wird auch nicht direkt ein Bußgeld verhängt, sondern es erfolgt eine deutliche Ansprache und Ermahnung, um eine Verhaltensänderung zu bewirken.“

Es drohen empfindliche Bußgelder

Was Heilken festgestellt hat: „Gastronomen oder Gewerbetreibende haben ein sehr starkes Eigeninteresse daran, die Corona-Vorschriften umzusetzen, da sie ansonsten mit empfindlichen Bußgeldern rechnen müssen.“ Schließlich wolle niemand einen neuen Lockdown.

„Wenn ein Gastronom seine Stammkundschaft, die einmal einen Impfnachweis vorgelegt hat, nicht bei jedem Besuch aufs Neue kontrolliert, ist das übrigens durchaus zulässig“, erläutert Heilken. „Das geht aber auch nur mit Stammkunden.“

Grundsätzlich sei der Austausch zwischen Ordnungsamt und Gastronomen gut. „Wer Rückfragen hat, greift zum Telefonhörer und ruft die städtische Corona-Hotline oder das Ordnungsamt an“, so der Verwaltungsmitarbeiter. Zudem gebe es von der Stadt eine Übersicht der wichtigsten Infos für die Gastronomie.

"100-prozentige Kontrolle nicht möglich"

Neben den Gaststätten und Lokalen hat das Ordnungsamt beispielsweise auch Fitnessstudios oder Kulturveranstaltungen im Blick. Was Heilken betont: „Eine 100-prozentige Kontrolle ist nicht möglich, das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden.“ Erfahrungsgemäß würden Veranstalter sich im Vorfeld jedoch meist genau über die Corona-Vorgaben informieren und diese auch ernst nehmen.

Das Fazit des Ordnungsamt-Chefs? „In Dülmen geht der allergrößte Teil der Bürgerinnen und Bürger wie auch der Gewerbetreibenden sehr umsichtig mit den Corona-Regelungen um“, erläutert er. „Das ist vermutlich auch der Grund für die niedrigen Inzidenzwerte in Dülmen wie auch im gesamten Kreis Coesfeld.“

Mehr Infos rund um Corona, etwa zum Thema Testzentren und der neuen Besucherregelung ab Montag im Krankenhaus, lesen Sie in der DZ-Ausgabe vom Samstag.