Die geschundene Kreatur im Blick

Mit Musik und Worten des Danks wurde die Ausstellung The cast whale proect in der Kirche Heilig Kreuz eröffnet. Danach konnten die Besucher das beeindruckende Kunstwerk ganz aus der Nähe betrachten.

Wuchtige, brausende Orgelklänge, aber auch zarte, schwebende Töne der Handpan - gegensätzlicher hätte die Musik kaum sein können, die am Freitagabend in der Kirche Heilig Kreuz erklang. Und beides, sowohl die gewaltigen Orgelklänge zum Auftakt, dargeboten von Bernd Weimann, als auch die später von Ute Roddey an der Handpan erzeugten luftigen Klanggebilde passten zu der Hauptfigur des Abends: der- Wal-Skulptur des in Deutschland lebenden israelischen Künstlers Gil Shachar, die seit Dienstag in der Kirche Heilig Kreuz zu sehen ist (DZ berichtete).

Die Wal-Skulptur hier in der Kirche, sagte Pfarrer Peter Nienhaus, zeige die geschundene Kreatur vor dem Kreuz - eine Ermutigung, „den geschundenen Menschen in den Blick zu nehmen“. Nienhaus appellierte an die Besucher, sich die Skulptur bei Tageslicht anzusehen, wenn das Zusammenwirken von Kunstwerk und Kirchenraum am deutlichsten zur Geltung komme.

Es sei nicht selbstverständlich, dass man zeitgenössische Kunst in einer Kirche zeigen könne, bedankte sich Gil Shachar bei Pfarrer Nienhaus für die Möglichkeit seine Arbeit in Heilig Kreuz auszustellen. Sein Dank ging auch an die vielen Helfer aus Dülmen, die diese Ausstellung ermöglicht haben.

Es sei eine riesige Ehre für Dülmen, die Skulptur von Gil Shachar zeigen zu können, so Carsten Hövekamp. Der Bürgermeister hat die Schirmherrschaft für die ungewöhnliche Kunstausstellung übernommen. Er wünschte den Dülmenern „tolle fünf Wochen mit dem Wal“.

Ausführliche Berichterstattung in der Montagsausgabe der DZ.