Die Gefahr in der Dämmerung

Schon über 200 Wildunfälle gab es in diesem Jahr in Dülmen. Die Polizei reagiert auf die hohe Zahl mit Geschwindigkeitskontrollen.

Es war kein Zufall, dass die Polizei ausgerechnet auf der L 580 zwischen Dülmen und Rorup am Mittwochmorgen die Geschwindigkeit kontrollierte. Denn auf keiner anderen Straße im Dülmener Stadtgebiet gab es seit Anfang 2019 so viele Wildunfälle. Genau 133 registrierte die Polizei - damit passierten hier knapp 14 Prozent aller Unfälle mit Wild. Insgesamt zählte die Polizei für Dülmen 968 Wildunfälle seit Anfang 2019, davon allein 205 in diesem Jahr. Ihr Ziel: diese Zahlen zu senken.

Dazu gehöre es auch, mit angemessener Geschwindigkeit zu fahren, erläutert Thomas Eder, ranghöchster Polizist im Kreis. Deshalb kontrollierten die Beamten am Mittwoch zwischen 5 und 9 Uhr die Geschwindigkeit im Berufsverkehr. Und zwar auf der L 580, von Rorup aus kurz vor der Autobahn. Von 620 gemessenen Fahrzeugen waren dabei 13 schneller als die erlaubten 80 Kilometer pro Stunde. Der morgendliche Spitzenreiter rauschte mit 103 km/h durch die Messstelle, was nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 60 Euro für den Fahrer bedeutete.

Auf das Jahr gesehen gebe es im Oktober auffällig hohe Wildunfall-Zahlen, so die Polizei. Derzeit sei das Wild auf Wohnungssuche, begründet Eder. „Die Felder sind geerntet. Dadurch sucht das Wild sich neue Unterkünfte und überquert dabei häufiger als sonst die Straßen.“ Am häufigsten passierten Unfälle am Morgen und am frühen Abend, wenn aufgrund der kürzer werdenden Tage der Berufsverkehr in die Dämmerung falle. Aus Erfahrung weiß Eder, dass Wildunfälle meist weder für Mensch noch Tiere glimpflich enden. „Verletzte Tiere quälen sich oft bis zum Tode. Für den Fahrer eines Unfallfahrzeugs ist der Zusammenstoß mit Schäden, Schock und möglichen Verletzungen verbunden.“

Um die Unfallzahlen zu senken, ist es aus Sicht des Polizisten wichtig, auch andere Akteure mit ins Boot zu holen, etwa Jägerschaft, Landwirtschaft, Straßenbaulastträger oder den Naturschutz. Daher begleitete Franz-Josef Schulze Thier von der Kreisjägerschaft Coesfeld die Polizisten am Mittwochmorgen. „Wir haben hoffentlich Leute für das Thema sensibilisieren können“, so sein Wunsch.

