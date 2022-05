Die Fahrradstraßen-Lücke soll weg

Am kommenden Dienstag, 17. Mai, wird ein Teil des Alten Ostdamms zeitweise zur Fahrradstraße umgebaut. ADFC Dülmen, Dünami und Friedensfreunde wollen die Stadt Dülmen so dazu bewegen, diesen Teil zur Fahrradstraße umzuwandeln.

ADFC Dülmen, Dünami und Friedensfreunde bauen am kommenden Dienstag, 17. Mai, für eine Stunde eine ganz normale Straße zur „Fahrradstraße auf Zeit“ um. Von 7.15 bis 8.15 Uhr sperren sie den Alten Ostdamm zwischen der Einmündung Sendener Straße und dem Osthover Weg/Unterführung zur Elsa-Brändström-Straße für Kraftfahrzeuge.

Der Zeitpunkt ist bewusst ausgewählt, da um diese Uhrzeit hier besonders viele Jugendliche mit dem Rad auf dem Weg zur Schule entlangfahren. Die rechte Straßenseite (Richtung Schwarze Kamp) soll mit Hütchen von dem Rest der Fahrbahn abgetrennt werden, kündigen die Initiatoren in einer Mitteilung an.

Pkw werden für eine Stunde umgeleitet

Der Autoverkehr werde für eine Stunde umgeleitet. Ab 8.15 Uhr wird die Aktion beendet und die Sperrung aufgehoben. Die Forderung der Initiatoren ist, dass die Stadt Dülmen den Alten Ostdamm vor dem Betriebsgelände der Stadtwerke sofort zur Fahrradstraße umwandeln soll. Durch Plakate, Transparente und Hinweisschilder wollen die Aktivisten auf ihre verkehrspolitischen Forderungen aufmerksam machen.

Zum Hintergrund: Die drei Gruppen begrüßen die Umwandlung der Sendener Straße, die in diesem Jahr zu Dülmens zweiter Fahrradstraße geworden ist (DZ berichtete). Dabei bedauern sie jedoch, dass die Fahrradstraße, über die viele Schüler zur Schule radeln, abrupt am Alten Ostdamm endet. Vor dem Betriebsgelände der Stadtwerke müssen die Radfahrer sich aktuell für 100 Meter dem Autoverkehr unterordnen, bis sie am Osthover Weg in die Unterführung zur Elsa-Brändström-Straße abbiegen.

Das fordern die Aktivisten

„Die Elsa-Brändström-Straße ist seit Jahren als meistbefahrene Fahrradroute bekannt, und die soll baldmöglichst zur Fahrradstraße werden“, appellieren die Organisatoren der Aktion. Daher bedauern sie diese „Lücke“ am Alten Ostdamm vor allem auch wegen des Schulverkehrs, der auch vom Hülsenweg über die Sendener Straße laufen soll, sehr.

„Diese Lücke führt weder zu mehr Sicherheit - vor allem von Schülern -, noch sorgt sie für mehr Bereitschaft zum Radfahren“, heißt es in der Mitteilung der Gruppen weiter.

Warum die Stadt Dülmen mit der Umwandlung der Elsa-Brändström-Straße in eine Fahrradstraße warten will, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag, Print und E-Paper.