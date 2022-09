Die ersten Container sind schon da

Komplett geräumt sein sollten die Langzeitparkplätze am Hüttendyk gestern Morgen, um hier neue Wohncontainer für geflüchtete Menschen aufstellen zu können. Weil die Fläche zwischen den Straße Hüttendyk und Vorpark jedoch nicht gänzlich frei war, ließ die Stadt hier am Montag zwei Fahrzeuge abschleppen.

Die ersten Wohncontainer sind am Montag aufgestellt worden.

Schon kurze Zeit später rollten die ersten Container an. Insgesamt 21 Einheiten werden auf dem Areal direkt am Vorpark aufgestellt. Die gegenüberliegende, deutlich größere Parkfläche, war zwar am Montag ebenfalls viel leerer als sonst zu dieser Zeit, aber auch nicht ganz frei.

Anhänger, Wohnwagen, Wohnmobil oder Pkw, verschiedene Fahrzeuge waren auf der Fläche verteilt. Das war allerdings erst einmal kein großes Problem. „Die Container für diese Fläche werden erst am Mittwoch geliefert“, erläuterte Stadtsprecherin Stefanie Kannacher auf DZ-Anfrage hin.

Zwei Anlagen mit jeweils 24 Containern

„Und wir werden dafür sorgen, dass sie frei ist.“ Der Platz wird benötigt für zwei weitere Anlagen mit jeweils 24 Containern. Die Container für eine der Anlagen sollen bis voraussichtlich am Freitag aufgestellt sein. Für die andere Anlage steht der Liefertermin derzeit noch aus. Weil hier nach Angaben der Stadt insgesamt rund 100 Parkflächen wegfallen, erhöhte sich der Parkdruck ganz besonders auf dem Mesem-Parkplatz.

Auffällig war am Montag dort die deutlich größere Zahl von Wohnmobilen als vor der Hüttendyk-Sperrung. Dazu sorgten recht lange Transporter für Slalomfahrten bei der Parkplatzsuche. Wie die Stadt die Situation beurteilt und was mit Ersatzparkplätzen ist, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.