Die Eisbahn war schnell gut besucht

Um 15 Uhr fiel der Startschuss für die Eisbahn. Und schon nach einer halben Stunde war die Fläche gut gefüllt. An anderer Stelle ging es hingegen ruhiger zu.

So ging es am Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt zu

Am Nachmittag war die Eisbahn gut gefüllt.

Zur Eisbahneröffnung steht Martin Frerichmann um Punkt 15 Uhr mit seinen Kindern an der Kasse - die drei sind somit eine der ersten Kunden in diesem Jahr. Die Familie ist aus Haltern hergekommen. Eigentlich gehöre für sie jedes Jahr ein Besuch auf der Eisbahn dazu, berichtet Frerichmann.

„Papa, kannst du mir helfen?“, fragt die sechsjährige Lena beim Anziehen der Schlittschuhe. Dann noch schnell die Mütze auf und die Handschuhe an und es geht aufs Eis. Noch ist Lena etwas wackelig auf den Beinen, aber Schwester Marie und ein ausgeliehener Wal, der als Stütze für jüngere Kinder dient, helfen der Sechsjährigen bei der Fahrt auf dem Eis.

Eisbahn am Nachmittag gut besucht

Während die beiden Schwestern sich zu Beginn das Eis nur mit sechs anderen teilten, füllte sich die Bahn innerhalb der ersten halben Stunde flott. Um 15.30 Uhr drehten schon einige begeisterte Eisläuferinnen und Eisläufer ihre Runden.

Erste Gastrostände auf dem Marktplatz hatten bereits am Vormittag geöffnet. Und während die Buden auf dem Kirchplatz noch „verriegelt und verrammelt“ waren, begrüßte die Kolpingsfamilie bereits die ersten Kunden an ihrem neuen Wagen. Reibekuchenfans waren erfreut, direkt an der Reihe zu sein. Eine für den Reibekuchenverkauf höchst ungewöhnliche Situation.

Kirchplatz gegen 15 Uhr noch relativ leer

Als um 15 Uhr die Weihnachtsmarkt-Hütten öffneten war der Kirchplatz noch relativ leer. Trotzdem: Sonja und Horst Hahm aus Coesfeld sind vom Weihnachtsmarkt angetan. „Die Stände sind schön, dahinter sind nette Menschen und das Angebot ist gut“, freut sich Horst Hahm.

