Die Eisbahn bekommt ein Dach

Die Verantwortlichen von Dülmen Marketing haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Nach zahlreichen Gesprächen mit Fraktionen und auch potenziellen Sponsoren ist die Entscheidung für den Dülmener Winter inklusive Eisbahn, Rodelhütte und Weihnachtsbeleuchtung gefallen. Der Energieeinsatz ist aber viel geringer als in den Vorjahren.

Der Daumen ist vor allem deshalb nach oben gegangen, weil die Eisbahn diesmal nur halb so viel Energie verbrauchen soll, wie in den Vorjahren. „Sie wird erstmals in einem Zelt auf dem Marktplatz aufgebaut“, sagt Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing.

Regen und Wind seien die Faktoren, die das Kühlen der Freiluft-Eisbahn in den vergangenen Jahren erschwert und den Energieverbrauch erhöht hätten. Weil der Dülmener Winter erst am Freitag, 25. November - und damit später als geplant - beginnt, erwartet Dülmen Marketing einen Gesamtverbrauch von rund 25.000 Kilowattstunden für die Eisbahn.

„Wir halten dies für einen vertretbaren Kompromiss: Einerseits kommen wir der Notwendigkeit nach, deutlich Energie einzusparen. Andererseits können wir den kleinen und großen Bürgerinnen, Bürgern und Gästen Dülmens aber auch das beliebte Winter-Vergnügen ermöglichen.

Nach der langen Zeit der Pandemie und der Bauarbeiten sorgen wir außerdem für die wichtige und von vielen gewünschte Belebung unserer Innenstadt“, betont Tim Weyer. Gasbetriebene Heizpilze wird es auf dem Weihnachtsmarkt, wie in den vergangenen Jahren, nicht geben. Wo und wie Energie insgesamgt gespart werden soll, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.