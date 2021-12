Die Corona-Lage am Mittwoch

Die Zahl der Genesungen überstieg erneut die der Corona-Neuinfektionen: In Dülmen wurde am Mittwoch ein Verhältnis von 14 zu vier verzeichnet. Somit schrumpfte die Zahl der aktiven Corona-Fälle in der Stadt auf 117 (zehn weniger als noch am Vortag).

Kreisweit standen am Mittwoch 83 Genesungen 50 neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus gegenüber. Die Zahl der aktiven Fälle schrumpfte hier somit um 33 auf 671.

Das Robert-Koch-Institut meldete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 143,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Inzidenz sank somit unter die Schwelle von 150. Am Dienstag lag der Wert noch bei 155,0.