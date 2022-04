Die Brandursache steht fest

Die Brandermittler sind sich nun sicher: Der Brand am Haverlandweg enstand durch „Unsachgemäßen Umgang mit Feuer“. Alles Weitere läge jetzt in der Hand der Staatsanwaltschaft.

Stundenlang brachten die Einsatzkräfte am Montag einen Brand am Haverlandweg auf Höhe der Nordlandwehr unter Kontrolle.

Die Brandursache für das Feuer am Haverlandweg ist nun final geklärt: Es handelte sich um fahrlässige Brandstiftung. Das verriet die Polizeipressestelle am Mittwoch. Ein „unsachgemäßer Umgang mit Feuer“ sorgte also für den Großeinsatz in Dülmen.

Am Montagnachmittag rückten zum Haverlandweg, Höhe Nordlandwehr, insgesamt über 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aus.

Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft

Ein brennender Anhänger im Hinterhof eines Zweifamilienhauses löste den stundenlangen Einsatz aus. Das Feuer griff schnell auf Holzschuppen und Gewächshäuser im Garten über und von dort aus dann auf das Haus.

Nun würden laut Information der Polizeipressestelle die Angehörigen zum Thema verhört. Alles Weitere läge dann in der Hand der Staatsanwaltschaft.

Ahmed Ibrahim startet Aufruf für seine Angehörigen

Währenddessen startete Ahmed Ibrahim für seine Angehörigen einen Facebookaufruf. Da deren Wohnung nach dem Brand zurzeit unbewohnbar ist suchen die beiden Erwachsenen mit ihren drei Kindern (zwölf, zehn und vier Jahre) derzeit eine Übergangsunterkunft.

Menschen, die hierbei aushelfen können, sollen sich gerne bei ihm direkt oder jemanden melden, der der betroffenen Familie nahe steht.