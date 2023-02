Die Besitzerin wechselt - das Team bleibt gleich

Besitzerwechsel in der Markt-Apotheke: Barbara Schmitt (l.) geht in den Ruhestand, ab Mittwoch übernimmt dann Isabella Naber.

Ab diesem Mittwoch ist es nicht mehr Barbara Schmitt, die die Kunden in der Markt-Apotheke begrüßt. Denn zum 1. März übernimmt Isabella Naber die Apotheke. Sie ist derzeit bereits Inhaberin der Sonnen-Apotheke.

2015 wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Damals war sie hier bereits langjährige Mitarbeiterin und übernahm die Sonnen-Apotheke von ihrem damaligen Chef Rudolf Rath. „Es ist eine Menge Arbeit, die hinzukommt, aber auch eine spannende Aufgabe“, sagt Isabella Naber nun mit Blick auf ihre zweite Apotheke.

Seit 1989 führte Barabara Schmitt die Markt-Apotheke. In den über 30 Jahren blickt sie auf einiges zurück. Besonders die Digitalisierung habe ihre Zeit als Inhaberin geprägt. Damals arbeitete das Team etwa noch mit einer Kasse mit Kurbel und handschriftlichen Rezepten. Arzneimittel inklusive Preise waren in Ordnern aufgeführt.

Die Ansprechpartner in den Apotheken bleiben gleich

Für Schmitt stand schon lange fest, dass sie Apothekerin werden wollte. Sie stammt aus einer Pharmazeuten-Familie. Schon in jungen Jahren habe sie in der Apotheke ihrer Oma in Bocholt kleinere Aufgaben erledigt. Vier Jahre hatte sie nach ihrem Studium bereits als Pächterin eine Apotheke in Stadtlohn geleitet. Und was hat die 70-Jährige nun im Ruhestand vor? „Es gibt schon einige Reisepläne. Manches lasse ich auch ganz in Ruhe auf mich zukommen.“

Isabella Naber und Barabara Schmitt arbeiteten bereits über die Heimbelieferung zusammen und kennen sich daher schon länger. Was beiden wichtig zu betonen ist: Das Team wird sich ansonsten nicht verändern. Für die Kunden gibt es sowohl in der Markt-Apotheke als auch in der Sonnen-Apotheke dieselben Ansprechpartner wie zuvor.