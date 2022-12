„Die Belastungsgrenze ist längst überschritten“

Die Kritik der Lokalpolitik an Umfang und Dauer der archäologischen Ausgrabungen in der Dülmener Innenstadt war zuletzt groß. Jetzt schließt sich die gewerbliche Wirtschaft an.

„Bei allem Verständnis für archäologische Untersuchungen und Denkmalpflege - die Belastungsgrenze für Einzelhandel und Gastronomie in der Dülmener Innenstadt ist längst überschritten“, schaltet sich Helmut Rüskamp, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses für den Kreis Coesfeld, in die Diskussion ein.

„Die Attraktivität Dülmens als lebendige Einkaufsstadt leidet. Das bringt nicht zuletzt Arbeitsplätze in Gefahr“, so der Unternehmer aus Dülmen. Corona-Pandemie, Energiekrise und Konsumzurückhaltung hätten schon genug Schaden im innerstädtischen Handel und in der Gastronomie angerichtet, unterstreicht Rüskamp in einer Mitteilung der IHK. „Die Arbeiten sollten jetzt endlich ein Ende finden“, fordert er.

Schnelle Lösung auf den Weg bringen

Rüskamp zeigt wenig Verständnis für die Ausweitung der archäologischen Ausgrabungen, die schon jetzt sieben Jahre dauern. „Handel und Gastronomie in der Innenstadt können es sich nicht leisten, dass sich der Abschluss der Bauarbeiten auf der Marktstraße vom ersten Quartal in den Sommer 2023 verschiebt“, warnt er.

Politik und Verwaltung seien jetzt am Zug, mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe eine schnelle Lösung auf den Weg zu bringen, die die Interessen der Unternehmen, die unter der Baustelle leiden, angemessen berücksichtige. „Eine solche Initiative wird die gewerbliche Wirtschaft unterstützen“, versichert Rüskamp abschließend.