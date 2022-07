Devise: „Nicht stören - oder graben“

Ist es verwunderlich, auf einem früheren Friedhof Skelette zu finden? Fragte rhetorisch CDU-Fraktionschef Willi Wessels in der letzten Sitzung des Hauptausschusses. Bei der klar wurde, dass nicht nur er, sondern große Teile der Politik mittlerweile die Geduld mit den Archäologen verloren haben. Und Bürgermeister Carsten Hövekamp den Rücken stärkten, der (bisher vergeblich) versucht, die angekündigte Ausweitung der Ausgrabungen zu verhindern. Denn somit würde die Marktstraße erst in rund einem Jahr fertig - Monate später als geplant (DZ berichtete).

Von höheren Kosten für die Stadt ganz zu schweigen. Aber was genau erhoffen sich denn die Archäologen nun durch die zusätzlichen Grabungen? Zur Info: Diese sollen erst über mehrere Monate im Bereich der Zufahrt zum Kirchplatz und zur Tiefgarage des einsA laufen, später in der Marktstraße in Höhe der alten Mauer zum Kirchplatz. „Die archäologischen Begleituntersuchungen zum Beispiel in der Marktstraße haben die Dokumentation von Befunden zum Ziel, die sonst als wichtige historische Quelle verloren wären“, erläutert Frank Tafertshofer, Sprecher des Landschaftsverbandes, auf DZ-Anfrage hin. „Die Archäologinnen und Archäologen sind nicht in erster Linie aufs Ausgraben aus. Die wollen nur sichern.“ Tatsächlich sei das Ziel eigentlich, alles im Boden zu belassen. Denn dahinter steht die Überlegung, dass es künftig schonendere Untersuchungsmethoden geben könnte. Die Devise laute daher: „Nicht stören - oder ausgraben.“

Denn Grabungen liefen nie ohne Zerstörungen. Allerdings ist „Nicht stören“ angesichts der Umgestaltungsarbeiten in der Dülmener Innenstadt keine Option. Weshalb hier nun seit sieben Jahren gegraben wird. Allerdings nur dort und nur so tief, wie die Bauarbeiten es vorgeben, versichert der LWL. „Sollte es zu einer Ausweitung archäologischer Untersuchungen kommen, ist dies eine Reaktion auf weitere Bodeneingriffe durch die Bauarbeiten“, so Tafertshofer mit Blick auf die aktuelle Situation. „Wir können hier letztlich nur reagieren.“

