Deutliche mehr Kirchenaustritte in 2022

Deutliche mehr Austritte - aber gleichzeitig auch ein Plus bei den Taufen: Wie sich die Mitgliederzahlen 2022 in Dülmen entwickelt haben, verrät jetzt Pfarrer Oevermann.

113 Kirchenaustritte verzeichnete die Evangelischen Gemeinde in Dülmen in 2022 - was ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr ist, als 74 Frauen und Männer der Kirche den Rücken kehrten. „Da schwimmen wir voll auf der allgemeinen Welle mit“, sagt Pfarrer Gerd Oevermann mit Blick auf den Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken. Dieser hatte 2022 den höchsten Verlust an Mitgliedern seit Jahren verzeichnen müssen.

Und die Gründe? Liegen nicht in der Arbeit der Gemeinde vor Ort, erläutert Oevermann. „Wir schreiben an alle Personen, die austreten wollen, einen Brief und fragen, ob sie uns ihre Gründe mitteilen wollen“, berichtet der Pfarrer. „Da spielt die Dülmener Gemeinde eigentlich überhaupt keine Rolle.“

Vielmehr seien es häufig Unzufriedenheit oder Unmut mit der Evangelischen Kirche im Allgemeinen sowie auch finanzielle Aspekte, Stichwort Kirchensteuer, die für einen Austritt sorgten.

22 Taufen mehr als im Vorjahr

Und noch in einem zweiten Punkt liegt die Dülmener Gemeinde voll im Kirchenkreis-Trend: Die Zahl der Taufen steigt deutlich. So seien 2022 73 Personen getauft worden, berichtet Oevermann, das sind 22 mehr als im Jahr davor. Zudem wurden vier Wieder-Eintritte in die Evangelische Kirche in Dülmen gezählt. „Eintritte kommen immer wieder mal vor, ihre Zahl liegt aber meist im einstelligen Bereich“, so der Pfarrer.