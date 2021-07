Derzeit sechs aktive Corona-Fälle in Dülmen

Fünf neue Fälle im Kreis Coesfeld, davon einer in Dülmen: Das sind die Corona-Zahlen von Freitag. Leicht gesunken ist die Inzidenz.

Sechs aktive Corona-Fälle meldete das Kreisgesundheitsamt am Freitag für Dülmen, einen mehr als am Vortag. Mit dem zusätzlichen Fall haben sich damit seit Beginn der Pandemie insgesamt 1029 Personen in Dülmen mit dem Coronavirus angesteckt.

Kreisweit gab es zuletzt fünf neue Ansteckungen (Stand Freitag, 0 Uhr). Da zeitgleich vier Erkrankte wieder genesen sind, erhöhte sich die Anzahl der aktiven Fälle um einen auf jetzt 49. Die meisten aktiven Infektionen gibt es dabei derzeit in Coesfeld (17).

Die Kreis-Inzidenz sank am Freitag leicht, sie liegt nach Angaben der Bezirksregierung bei 11,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Donnerstag: 13,1).