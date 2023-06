Dernekamp: Langes Warten auf Wieder-Freigabe

Dülmen

Ein Blick vom ehemaligen Bundeswehrgelände auf den Dernekämper Höhenweg ließ in dieser Woche wenig Gutes erwarten. Der in weiten Teilen kaputte Asphalt war abgetragen. Das war es auch weitestgehend. Zur ganzen Wahrheit gehört, dass es am anderen Ende der Baustelle - also in Höhe des Friedhofs - ganz anders aussieht.

Von Thomas Aschwer