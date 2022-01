„Der Zusammenhalt ist sensationell“

Über eine Spende in Höhe von jeweils 12.500 Euro konnten sich Dirk Wollersheim sowie Stefan Kurth freuen. Die beiden Winzer aus dem Ahrtal sind Opfer der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer.

Die Spende aus Dülmen hilft ihnen und ihren Familien einen großen Schritt weiter beim Wiederaufbau. Entsprechend groß waren Freude und Dankbarkeit, als Landwirt Benedikt Wichmann zusammen mit Klaus Göckener von MP Veranstaltungstechnik sowie Bürgermeistern Carsten Hövekamp ihnen jetzt die überdimensionalen Schecks übergaben.



Die Spendensumme von 25.000 Euro stammt aus der Spenden zur Lichterfahrt der Landwirte im Advent und zwei Benefizkonzerten im Dernekamp und in Merfeld im vergangenen Jahr (DZ berichtete). Fast 25.000 Euro an Spendengeldern aus Dülmen waren so zusammengekommen. Sein Kegelverein habe die Summe dann auf glatte 25.000 Euro aufgerundet, erzählt Benedikt Wichmann, Initiator der Lichterfahrt, die nahezu 20.000 Euro an Spendengeldern eingebracht hat.

