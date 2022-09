Der Zaun steht, die Tore fehlen noch

Arbeiten in der Wildpferdebahn

Dülmen

Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen soll ein Großteil der Arbeiten am Wolfschutzzaun an der Wildpferdebahn abgeschlossen sein. Weitere Arbeiten sind für die Zeit nach Ende der Besuchersaison geplant, also ab dem 1. November.

Von Kristina Kerstan