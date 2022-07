Der Wolf muss draußen bleiben

Sehr bald sollen die Arbeiten für einen Wolfsschutzzaun rund um die Wildpferdebahn starten. Dieser wird eine Länge von rund zehn Kilometern haben. Vorab lädt die herzogliche Verwaltung jedoch am 10. August zu einem Infoabend ein.

Infoabend am 10. August zum Schutzzaun für die Wildpferdebahn

„Ich kann alle verstehen, die nicht wollen, dass ein Wolfsschutzzaun um die Wildpferdebahn gebaut wird. Denn ich will es auch nicht.“ Und trotzdem bereitet Joachim Menke, Generalbevollmächtigter der Herzog von croyschen Verwaltung, gerade den Bau genau eines solchen Zaunes vor.

Denn eine andere Lösung gebe es nunmal nicht, betont Menke. „Der Wolf ist da - und den kann man auch nicht wegdiskutieren.“ Bereits seit drei Jahren beschäftige der Wolf die herzogliche Verwaltung, erläutert deren Leiter. Drei bestätigte Wolfsrisse, jeweils bei Damwild, habe es bisher in der Wildpferdebahn gegeben. „Und das sind nur die, die wir gefunden haben“, sagt Menke mit Blick auf das rund 400 Hektar große Areal.

Die Sorge: Der Wolf hetzt die Herde

Wobei die Verantwortlichen weniger fürchten, dass der Wolf die Wildpferde als Beute ins Visier nimmt (obwohl das natürlich ebenfalls nicht gewollt ist). Ihre Sorge besteht vielmehr darin, dass der Räuber die Herde hetzt, diese in Panik gerät und ausbricht.

„Pferde sind Fluchttiere“, verdeutlicht Menke. „Der Wolfsschutzzaun ist die Ultima Ratio, damit die Herde nicht zur Gefahr für Leib und Leben auf den Autobahnen oder Landstraßen werden kann.“ Denn als Eigentümer der Dülmener Wildpferde bestehe eben auch eine Verkehrssicherungspflicht.

Infoveranstaltung am 10. August in der Wildpferdebahn

Bevor der Bau startet, lädt die herzogliche Verwaltung zu einer Informationsveranstaltung ein. Und zwar am Mittwoch, 10. August, ab 17 Uhr in der Wildpferdebahn (bei den Scheunen nahe der Arena). „Wir wollen die Leute mitnehmen“, betont Menke, dass mit dem Projekt transparent umgegangen werden soll. Ziel sei es, an dem Abend mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und die Pläne ausführlich zu erläutern - inklusive deren Auswirkungen.

Zur besseren Planung der Infoveranstaltung bittet die herzogliche Verwaltung um eine verbindliche Anmeldung bis zum 5. August, und zwar einfach per Email an croy@wildpferde.de.

Den gesamten Bericht zum Wolfsschutzzaun lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag, Print und E-Paper.