Der Winter könnte dunkel werden

Die steigenden Strompreise stellen nicht nur die privaten Haushalte vor Herausforderungen. Wie wird es in der Vorweihnachtszeit in Dülmen und den Ortsteilen aussehen - stimmungsvolle Beleuchtung wie immer? Oder heißt es auch dort sparen? Die DZ hat sich bei Veranstaltern umgehört.

Die bunt beleuchtete Eisbahn ist der Publikumsmagnet beim Dülmener Winter. Wie der in diesem Advent angesichts der hohen Energiekosten aussehen könnte, diskutieren gerade die Organisatoren.

Dülmen Marketing nimmt bereits Reservierungen für die Rodelhütte oder Buchungen für die Eisbahn entgegen (DZ berichtete). Also alles wie immer beim Dülmener Winter - mit festlicher Beleuchtung, Weihnachtsmarkt, Eisbahn und Rodelhütte?

Nein, macht Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing deutlich. Man sei derzeit in täglichen Abstimmungsgesprächen, um sich mit allen denkbaren Szenarien zu beschäftigen. Er hofft, „in den nächsten Tagen die Ergebnisse der Gespräche präsentieren zu können“.

Die Ortsgemeinschaft Buldern möchte sich in ihrer nächsten Vorstandssitzung über das Thema Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsmarkt austauschen. Vorsitzender Udo Schulte ter Hardt ist zwiegespalten. Lange haben die Bulderner schon verzichten müssen, der Wunsch nach einem Weihnachtsmarkt sei groß bei der Ortsgemeinschaft. Auf der anderen Seite stünden die hohen Energiekosten.

Wie es mit den Planungen für den Weihnachtsmarkt in Rorup, dem Adventsmarkt in Hiddingsel und den Visbecker Lichtern von Veranstalterin Britta Markert-Löbbert aussieht, ist in der DZ-Ausgabe von Samstag nachzulesen.