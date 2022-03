Der Wal unter dem Kreuz

Innenleben eines Wals: Das Kunstwerk wurde in Einzelteilen in die Kirche gebracht und dann zusammengefügt.

Es war Zentimeterarbeit. Künstler Gil Shachar und Werner Lütkenhaus, künstlerischer Leiter der Ausstellung „The cast whale project“ in der Kirche Heilig Kreuz waren sicher gewesen, dass das in mehrere Teile zerlegte Kunstwerk durch die Kirchentür passen werde. Tatsächlich wurde es für die vielen freiwilligen Helfer eng, als sie den ersten Teil des Walleibs behutsam durch die Eingangstür bugsieren und dabei das Taufbecken überwinden mussten. Aber es passte, und so dauerte es nicht lange und die Walskulptur lag - allerdings noch in Einzelteilen - im früheren Chorraum der Kirche.

Auch wenn Gil Shachar das Kirchengebäude bereits kannte, so war es doch für ihn ein besonderer Moment, als er den Wal, vorerst nur grob zusammengefügt, im Chorraum liegen sah. Die Wirkung, die das dunkle Kunstwerk in dem von Licht durchfluteten Raum und direkt unter dem großen Kreuz entfaltet, habe er sich so nicht vorstellen können, sagte er. Und noch etwas war anders als bei den anderen Ausstellungen: Der Wal liegt vom Eingang der Kirche aus gesehen erhöht.

Aber natürlich ist es erlaubt, die Stufen zum Chorraum hinaufzusteigen und ihn ganz aus der Nähe zu sehen, zu umrunden und zu betrachten. Denn Gil Shachar wünscht sich, dass sich die Besucher Zeit nehmen, um den Wal anzuschauen, sich von der besonderen Atmosphäre des Kunstwerks in der Kirche berühren zu lassen.

