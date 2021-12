Der schöne Schwan von Visbeck

Ein schöner Schwan? Das ist die sanierte Kapelle Visbeck auf jeden Fall, findet der zuständige Architekt. So einiges hat sich in dem kleinen Gotteshaus zuletzt verändert - und wer will, der kann sich heute dort umsehen.

Ente oder Schwan? Für Prof. Oskar Spital-Frenking ist die Antwort klar: Von außen eine hübsche Ente. „Und von innen ist die Visbecker Kapelle ein richtig schöner Schwan geworden“, schwärmt der Architekt. Und verweist auf die weißen Wände, den schlicht-schönen Boden und den restaurierten Altar, Prunkstück des kleinen Gotteshauses.



Das hat in den vergangenen Monaten wohl mehr Handwerker als Kirchbesucher gesehen. Im Auftrag der Familie von Britta Markert-Löbbert stand in diesem Jahr die Innensanierung an, nachdem zuvor schon die Außenhülle renoviert worden war. Und das Ergebnis, so viel sei verraten, kann sich sehen lassen - vor allem im Licht der extra entworfenen Lampen.



Ein „Kuddelmuddel an verschiedenen Einrichtungsgegenständen“ habe zuletzt die Kapelle geprägt, erläutert Spital-Frenking. Für den Lüdinghauser ist es eine „große Freude und große Ehre“ gewesen, an der Sanierung mitzuwirken. „Ich kannte die Kapelle schon von etlichen Fahrradtouren.“



Neuer Boden, neuer Anstrich



Was aber genau wurde jetzt getan? Kurz gesagt: eine ganze Menge. In enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde entfernten die Arbeiter den alten PVC-Boden und verlegten stattdessen sogenannten Ziegelsplitterrazzo, und das nahezu fugenlos.



Der weiße Wandanstrich verleiht dem Raum nun Helligkeit und Ruhe. Statt der Holzbänke, die noch aus der früheren Kapelle der Borkenberge stammten und jetzt zu einer sehr erfreuten polnischen Gemeinde weitergegeben wurden, gibt es nun Holzstühle.



Pflegeanleitung für den Altar



Die standen zuvor in einer mittlerweile profanierten Kirche in Duisburg, verrät Britta Markert-Löbbert. Im Octagon befindet sich an den Seiten nur noch eine Stuhlreihe. Auch sonst wurde Einrichtung ausgeräumt:



Somit wandern alle Blicke unweigerlich zum prächtigen Holzaltar von 1700. Und der hat jetzt sogar eine kleine Pflegeanleitung auf der Rückseite bekommen. Denn Achtung: Keinesfalls feucht abwischen - die Vergoldungen sind wasserlöslich.



Kapelle ist heute geöffnet

Wer dies und die fertig restaurierte Marienkapelle bewundern will: Sie ist heute sowie an den Weihnachtsfeiertagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Anfang 2022 soll es zudem einen offiziellen Einsegnungsgottesdienst geben - oder besser gesagt dann, wenn coronabedingt wieder mehr Gottesdienstbesucher dabei sein können.



Den gesamten Bericht, samt Details zur Restauration des Altars, finden Sie in der DZ-Ausgabe von Heiligabend.