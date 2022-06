Der Raum der 1163 Geheimnisse

Zuerst ein kleiner Service für Danny Ocean und seine elf bis 13 Kumpane. Vom Overbergplatz aus den Haupteingang nehmen, geradeaus vorbei an den Geldautomaten. Dann links halten Richtung Glastür. 16 Stufen führen hinab ins Untergeschoss. Noch eine Glastür. Dahinter ein Flur, von wo aus es mit der richtigen Karte weitergeht in den Vorraum. Nochmal Karte einlesen, zusätzlich Code eingeben - und schon ist der Tresor der Sparkasse Westmünsterland erreicht.

Aber bevor potenzielle Panzerknacker jetzt auf dumme Gedanken kommen: Natürlich gibt es noch deutlich mehr Sicherheitsvorkehrungen, sagt Robert Klein. Die aber, eben aus Sicherheitsgründen, nicht verraten werden. Denn Ocean’s Eleven will hier unten schließlich keiner haben.

Wobei: Was sich hinter den genau 1163 Schließfachtüren verbirgt, dürfte gewiss auch die Gentlemen-Gauner aus Hollywood interessieren.

Besuch im Keller der alten und neuen Sparkasse Diesmal führt die Keller-Tour ins Untergeschoss der Sparkasse Westmünsterland. Foto: Kristina Kerstan Hinter dieser Tür liegt der Vorraum zum Tresor. Foto: Kristina Kerstan Kunden können mit einer Karte die Glastür öffnen. Foto: Kristina Kerstan Ziemlich massiv ist die Tresortür, zeigt Andreas Albring. Foto: Kristina Kerstan Der Tresor selbst wird von den Schließfächern an den Wänden dominiert. Foto: Kristina Kerstan Für die DZ öffnen die Bürgerschützen ihr Fach. Darin unter anderem der Pokal aus dem 16. Jahrhundert. Foto: Kristina Kerstan Außerdem die schwere Königskette ... Foto: Kristina Kerstan ... und die prunkvolle Krone der Königin. Foto: Kristina Kerstan Gebaut wurde der Sparkassen-Sitz in Dülmen im Jahr 1983 - was dieser Stein recht eindeutig zeigt. Foto: Kristina Kerstan Früher war das die Geldschleuse, heute ist hier Platz für den Hausmeister. Foto: Kristina Kerstan Den größten Teil des Sparkassen-Kellers nimmt die Tiefgarage ein ... Foto: Kristina Kerstan ... in der es 19 Stellplätze für Pkw sowie Platz für Fahrräder gibt. Foto: Kristina Kerstan Ebenfalls im Untergeschoss untergebracht: die Heizung ... Foto: Kristina Kerstan ... sowie die Lüftungsanlage. Foto: Kristina Kerstan Kunden von der Tiefgarage durch eine Schleuse direkt ins Foyer gehen. Foto: Kristina Kerstan Und jetzt die Alte Sparkasse: Dort gibt es noch immer den Tresor im Keller, den heute das Stadtarchiv nutzt. Foto: Kristina Kerstan Erst kürzlich wurde hier das Schloss ausgetauscht, zuvor war ein massiver Schlüssel nötig. Foto: Kristina Kerstan Genutzt wird der Tresorraum heute als Außenmagazin. Foto: Kristina Kerstan Und nein, hier gibt es keine Schließfächer mehr. Das sind aufeinander gestapelte Kartons, in denen Akten lagern. Foto: Kristina Kerstan

Die Bürgerschützen öffnen ihr Schließfach

Natürlich können Filialmitarbeiter Andreas Albring und Pressesprecher Robert Klein nicht einfach einen der Kundentresore, die es in verschiedenen Größen gibt, öffnen. Weshalb bei dieser Kellertour auch Patrick Hülsheger mit dabei ist. Als Insignienmeister der Bürgerschützen ist er eine von drei Personen, die Zugang haben zum Schließfach des Vereins.

Welche Schätze sich dort verbergen, was noch so alles im Keller der Sparkasse zu entdecken ist und was eigentlich aus dem Tresor der Alten Sparkasse geworden ist - all das lesen Sie im neusten Teil der Keller-Serie in der heutigen DZ-Ausgabe.