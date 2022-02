Der Rat entscheidet am 31. März

Berningheide oder Bauland an der Schiene? An welchem Standort soll das eues Schulzentrum gebaut werden? Darüber wurde Dienstagabend in einer digitalen, etwa 45-minütigen Informationsveranstaltung, diskutiert.

Dülmen bekommt ein neues Schulzentrum - das ist seit einer Grundsatzentscheidung des Rates klar. Noch offen ist das Wo: Mit der Berningheide nahe des Sportzentrums Nord und dem zu erschließenden Bauland an der Schiene im Bereich Bahnhof und Baumschulenweg gibt es zwei zur Wahl stehende Standorte.

Und eine Entscheidung rückt näher: Am 31. März will die Stadtverordnetenversammlung einen Beschluss fassen. Mit eingebunden in die Suche sind Schulen und Öffentlichkeit. So hatte es bereits eine Online-Umfrage gegeben (DZ berichtete).

45 minuten digitale Diskussion

Am Dienstagabend nun hatte die Stadt Dülmen zu einer digitalen, etwa 45-minütigen Informationsveranstaltung eingeladen, während der Bürgermeister Carsten Hövekamp, Markus Brambrink als Vorsitzender des Schulausschusses, die betroffenen Schulleitungen Petra Levermann (Hauptschule) und Robert Schneider (Realschule) sowie der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Ulrich Müller, mit Moderator Jürgen Luga diskutierten. Fragen stellen konnten aber auch Interessierte, die sich online zugeschaltet hatten.



Welcher der beiden Standorte aber nun ist besser geeignet? „Die Standortentscheidung für Dülmen liegt vor allem in der zentralen Lage der Stadt im Kreisgebiet“, ist für die Kreishandwerkerschaft die leichte Erreichbarkeit für Schüler ein großes Anliegen.

Beide Standorte gleich gut zu erreichen

Wichtig seien nun besonders Fragen der Kosten und Umsetzung optimaler Strukturen. Alle Teilnehmer des Podiums waren sich einig, dass mittels eines schlüssigen Verkehrskonzeptes eine gleichermaßen gute Erreichbarkeit beider Standorte gegeben sei.

Hinsichtlich bestehender Sporteinrichtungen wies Brambrink darauf hin, dass bereits zwei Schulen das Sportzentrum Süd nutzen würden. Ohnehin sei mit dem Blick auf die Bedeutung des Sportunterrichts der Bau einer Sporthalle notwendig.

Bahnhof als wichtiger Punkt

Im Chat wies die grüne Ratsfrau Lotte Volkhardt auf die Verkehrswende hin und hinterfragte die Berücksichtigung dieses Aspektes mit Blick auf die Standortgunst des Bahnhofs. Zudem werde durch den Entwicklungsschwerpunkt Dernekamp der Bahnhof noch stärker in das geografische Zentrum der Stadt rücken.



Die vollständige Berichterstattung lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ.