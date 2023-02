Der Radfahrer hat die Wahl

Radfahrer haben auf einem Teil der Rekener Straße ab sofort die Wahl: Sie können den Radweg nutzen – aber jetzt auch die Fahrbahn. Was die neuen Regeln genau bedeuten, lesen Sie hier.

Die neu aufgestellten Schilder zeigen es an: Auf der Rekener Straße in Merfeld hat die Stadt zwischen Roruper und der Lavesumer Straße die Radwege-Benutzungspflicht aufgehoben. Mussten Radfahrer bislang zwingend den Fahrradweg benutzen, dürfen sie künftig alternativ auch auf der Straße fahren - sie haben also die Wahl. Autofahrer müssen entsprechend Rücksicht nehmen. Trotzdem hatten Anwohner und FDP die neue Regelung bereits kritisiert (DZ berichtete).

Wo eine Radwege-Benutzungspflicht zu gelten hat, und wo nicht, regelt nach Angaben der Stadt in Deutschland die Straßenverkehrsordnung: Nur auf Straßen, auf denen eine besondere Gefahrenlage besteht, sollten Radfahrende zwingend von der Fahrbahn auf den Radweg verwiesen werden.

„Diese Regelung muss laufend überprüft werden“

„Diese Regelung muss laufend überprüft und, wenn notwendig, angepasst werden. Für den Abschnitt der Rekener Straße können wir mit Blick auf die aktuelle Verkehrsbelastung die Benutzungspflicht aufheben“, erklärt Nils Zellhorn von der Stadt. Die Dülmener Verwaltung entscheide hierüber übrigens nicht im Alleingang, sondern in Abstimmung mit der Kreispolizeibehörde und, wie im Fall der Rekener Straße, mit dem Kreis Coesfeld.

Ist die B 67n fertig, soll dann geprüft, ob auch im übrigen Teil der Rekener Straße in Merfeld die Radweg-Benutzungspflicht aufgehoben werden kann.

Was Radfahrer wissen sollten

Ob eine Radwege-Benutzungspflicht besteht, erkennt man nach Angaben der Stadt Dülmen im Straßenverkehr sehr einfach: Sie gilt nur dann, wenn ein blaues Schild mit weißen Fahrrad-Zeichen darauf hinweist. Das gilt auch für Schilder, auf denen Fahrrad- und Fußgänger-Symbol zu sehen sind. Konkrekt geht es um diese drei Schilder:

Im Gegensatz dazu gibt es Wege im Stadtgebiet, die zwar für den Radverkehr vorgesehen sind, aber nicht genutzt werden müssen. Sie sind zum Beispiel rot gepflastert oder durch ein Fahrradzeichen auf dem Boden gekennzeichnet. Hier darf alternativ auch die Straße genutzt werden.

Wichtig für Eltern: Kinder bis zum Alter von acht Jahren müssen und Kinder bis zum Alter von zehn Jahren dürfen auf dem Gehweg fahren. Für alle anderen ist das Fahren auf dem Gehweg verboten.

Die Stadt hat online ein Info-Faltblatt veröffentlicht, welches die Regelungen zur Radwegebenutzung erläutert.