Der Nikolaus kommt nach Dülmen

Endlich kommt der Nikolaus wieder nach Dülmen. Nach coronabedingter Pause wird er in diesem Jahr wieder an der St. Viktor Kirche vorbei schauen. Was er dort geplant hat, lesen Sie hier.

Nikolaus und Knecht Ruprecht machen nach zwei Jahren voller Absagen in diesem Winter wieder Station in Dülmen und den Ortsteilen.

Coronabedingt waren die vergangenen Jahren schwer für den Nikolaus: Viele Umzüge mussten ausfallen, mal waren höchstens kleinere Alternativangebote möglich, mal blieb nur eine Videobotschaft.

Doch jetzt ist der Nikolaus zurück - und wird in diesem Jahr gleich fünffach die Kinder im Stadtgebiet besuchen. In Dülmen wird der Nikolaus am Montag, 5. Dezember, um 17 Uhr an der Kirche St. Viktor erwartet.

Mitbringen wird er kleine Geschenke: Nach der Feier werden die Nikolaustüten mit Unterstützung der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes verteilt. Gutscheine für diese Tüten sind ab sofort zu einem Preis von 4,50 Euro an der Infothek der „Alten Sparkasse“ in der Münsterstraße und bei Dülmen Marketing in der Viktorstraße erhältlich.

