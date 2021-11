„Der Nachwuchs steht nicht Schlange“

Am 1. Januar wird Susanne Falcke neue Superintendentin des Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken. Erstmals steht dort dann eine Frau an der Spitze. Mit der Pfarrerin traf sich die DZ jetzt zum Interview.

Zum Jahreswechsel verlässt Pfarrerin Susanne Falcke die Evangelische Kirchengemeinde in Dülmen und tritt ihr neues Amt als Superintendentin des Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken an.

Der Abschied aus Dülmen wird ihr schwer fallen, verrät Susanne Falcke. Gleichzeitig blickt die Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde voller Vorfreude auf ihr neues Amt als Superintendentin des Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, das sie zum 1. Januar 2022 antritt.



Wo sie besondere Herausforderungen sieht, welche Aufgaben warten und warum gerade jetzt so viele Frauen in der Evangelischen Kirche in Spitzenpositionen kommen, darüber sprach Falcke im großen DZ-Interview.



Das ist ihre größte Herausforderung



Auch geht sie auf die großen Herausforderungen ein, die sie in ihrem neuen Amt erwarten. „Ein großes Thema wird die große Pensionierungswelle von Pfarrern in den nächsten Jahren sein“, betont Falcke. „Auch bei uns Evangelischen steht der Nachwuchs nicht Schlange. Dem großen Abgang steht daher eine kleine Zahl junger Pfarrerinnen und Pfarrer gegenüber.“ Das bedeute, dass man Pfarrstellen nicht einfach neu besetzen könne, sondern umgestalten müsse.



„Wir werden uns deutlich kleiner aufstellen müssen, auch aus finanziellen Gründen. Wir haben, von der Landeskirche initiiert, das Projekt Interprofessionelle Teams vor Augen. Das ist ein ganz neues Denken“, so die Pfarrer. In der katholischen Kirche gebe es ähnliches mit den pastoralen Räumen.



Schwerer Abschied aus Dülmen

Daneben verrät Susanne Falcke, was sie an der Dülmener Gemeinde besonders geschätzt habe. „Es wurde nicht lange hin und her gezaudert, wer Ideen hatte, konnte die in die Tat umsetzen“, hat sie festgestellt.



Falcke betont: „Ich habe mich hier im Pfarrteam wohlgefühlt, im Kreis der Mitarbeitenden, und auch die ökumenischen Kontakte waren wunderbar. Es ist ein toller Ort - und eine tolle Gemeinde."



Das gesamte Interview lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.