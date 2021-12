Der Moderator als Ein-Mann-Team

„Bachelor? Master? Die Hochzeit oder die goldene Verdienstnadel? Nein, nichts von alledem ist so wichtig wie die Teilnahme am alljährlichen Rodelhütten-Cup auf der Dülmener Eisbahn!“



Das jedenfalls verkündete der professionelle Sportmoderator Freddy Allerdissen zur Eröffnung des beliebten Wettbewerbs im Eisstockschießen - und stellte damit von vorne herein den Spaßfaktor der Veranstaltung in den Vordergrund. Und so viel Spaß die Teilnehmer dann bei stimmungsvoller Atmosphäre hatten, so unberechenbar fand das Turnier dann nach drei Stunden im wahrsten Sinne des Wortes ein Ende.



Moderator füllt das Teilnehmer-Feld auf

Denn nicht alle der 16 Teams, die sich für das „absolute Highlight des internationalen Wintersports in der mit 30.000 Besuchern ausverkauften Dülmener Wintersportarena“ angemeldet hatten, waren tatsächlich angetreten.

So füllte Allerdissen auf Entschluss des Schiedsrichterteams schließlich als Team „Freddy“ das Teilnehmerfeld auf. Seine Gegner in der Vorrunde trugen klangvolle Namen wie Werkself, Eiskratzer und Eisbreaker, Kegelhegel, die Vorletzten oder eben „Die Unberechenbaren“. Letztere hatten sich auf Einladung Dülmener Freunde aus Wuppertal auf den Weg gemacht, um an dem Vergnügen teilzunehmen.



Rodelhütten-Cup auf der Dülmener Eisbahn 2021 Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker Auf der Eisbahn beim Dülmener Winter wurde jetzt der Rodelhütten-Cup ausgespielt

Foto: Stefan Bücker

Die Unberechenbaren holen den Titel

Nach einer spannenden Gruppenphase und einem packenden Viertelfinale zogen dann die Mannschaften Family First, Bissing 1, die Unberechenbaren und Allerdissen höchstselbst in die Halbfinale ein. Und natürlich passierte genau das, was der Moderator mit einer scherzhaft mit einem Fluch kommentierte.

Während sich im ersten Halbfinale die Unberechenbaren durchsetzten, gewann er die Partie gegen Family First. Im Spiel um den Titel traf er auf die Unberechenbaren. Nicht ganz ohne Allerdissens Zutun setzten sich hier die Wuppertaler schließlich nach einem Stechen durch und nahmen als Preis freudig einen Verzehrgutschein der Rodelhütte in Empfang.