Der Kinderflohmarkt zieht um

Am 3. August findet der Kinderflohmarkt nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt. Jedoch nicht wie gewohnt auf dem Marktplatz, sondern auf dem Bendix-Gelände an der Neuen Spinnerei. Gründe für den Standort-Wechsel gibt es viele.

Vor der Pandemie fand der Kinderflohmarkt in den Sommerferien traditionell rund um den Marktplatz statt. Zum Neustart steht nun jedoch ein Umzug auf das Bendix-Gelände an.

Die Arbeiten für den neuen Sommerferienkalender laufen noch auf Hochtouren, die Stadt Dülmen hat am Montag aber bereits ein erstes Detail bekannt gegeben - und das dürfte viele interessieren. Denn der beliebte Kinderflohmarkt findet nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt. Jedoch nicht mehr auf und rund um den Marktplatz. Standort am 3. August wird das Bendix-Gelände an der Neuen Spinnerei sein.

Die Stadt hat mit Blick auf zurückliegende Kinderflohmärkte nämlich entschieden, ein neues Konzept für die beliebte Veranstaltung zu erarbeiten. „Zurück zu den Wurzeln“ sei dabei die Devise, so eine Mitteilung.

Die Gründe für den Standort-Wechsel sind nach Angaben der Stadt vielfältig: Der Marktplatz sowie die umliegenden Straßen und Gassen seien zum Teil mit Ständen so eng besetzt worden, dass ein Durchkommen schwer möglich war und das Freihalten der Rettungswege allein mit großem Aufwand sichergestellt werden konnte.

Kampf gegen professionelle Händler und Müll

Zudem hätten sich verstärkt professionelle Händler unter die jungen Austellerinnen und Aussteller gemischt, eigene Waren angeboten und Kinder bedrängt, Ware unter Preis abzugeben. „Ein Markt von Kindern und für Kinder - das ist die eigentliche Idee. Und zu der möchten wir zurück“, betont Stadtjugendpflegerin Sandra Feldhaus. „Auf dem Bendix-Gelände können wir dies deutlich besser sicherstellen als in der weitläufigen Innenstadt.“

Auch das massive Müllaufkommen sei zuletzt ein Problem gewesen. „Der Müll wurde nach dem Flohmarkt einfach zurückgelassen“, so Feldhaus.

Verkauf nur mit Platzkarte möglich

Deshalb ist nicht nur der Standort neu, sondern auch das Veranstaltungskonzept: Wer einen Stand aufbauen möchte, benötigt künftig eine Platzkarte. Diese werden im Vorfeld in der Neuen Spinnerei an Kinder und ihre Eltern herausgegeben.

Wer nicht angemeldet ist, kann auch keinen Stand betreiben. Die Zugänge zum Bendix-Gelände sollen zudem deutlich besser kontrollierbar. „Wir möchten nach der Corona-Pause einen Neustart, bei dem die Interessen und die Sicherheit der Kinder eindeutig im Vordergrund stehen“, erläutert die Stadtjugendpflegerin.

Und hier gibt es die Platzkarten

Platzkarten für die Stände sollen in der Neuen Spinnerei am Freitag, 24. Juni, von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 25. Juni, von 13 bis 17 Uhr ausgegeben werden. Alle Infos sind dann auch im neuen Sommerferienkalender enthalten, den die Stadt Dülmen in Kürze veröffentlichen wird.