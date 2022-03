Der Katalog zum Wal ist da

Ab sofort ist in der Kirche Heilig Kreuz der Katalog zum Wal-Projekt erhältlich. 100 Exemplare hat dabei Künstler Gil Shachar höchstselbst signiert.

Der Katalog für das Wal-Projekt in Dülmen ist fertig und seit Wochenbeginn erhältlich. Dabei sollen Einblicke in die Ausstellung gewährt werden, die derzeit in der Heilig-Kreuz-Kirche läuft.

Auf den Bildern könnten beispielsweise deutlich die Querverbindungen zwischen Wal-Skulptur und Kirche wahrgenommen werden, so eine Ankündigung. Nahaufnahmen sollen zudem die Abstraktionsebenen der Wal-Skulptur sichtbar machen.

Der Katalog entstand in Kooperation zwischen dem Dülmener Fotograf Dr. Rolf Ebert, Ruth Hillers als grafischer Gestalterin und dem Druckhaus Dülmen als Verlagshaus und Sponsor - alles unter der Supervision des Künstlers Gil Shachar.

Verkauf in der Kirche Heilig Kreuz

Der Katalog zum Wal-Projekt wird zu einem Preis von zehn Euro angeboten. 100 Exemplare, die von Künstler Gil Shachar signiert worden sind, sind für 15 Euro erhältlich. Interessierte können die Kataloge in der Heilig-Kreuz-Kirche erwerben.