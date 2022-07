Der Kassierer wird zum König

So feierte die Burgwache Hausdülmen ihr Schützenfest

Ausgelassen und mit kleinen Änderungen im Programm und der Festfolge feierten am Wochenende die Schützen der Hausdülmener Burgwache. Der Sonntag begann mit dem traditionellen Antreten auf dem Burgplatz. Zudem standen Fahnenschlag und Kranzniederlegung am Ehrenmal an.

Da mangels Brücke eine Überquerung des Heubachs über die Sandstraße nicht möglich war, folgten dem Kommandeur auf dem Weg zum Festplatz anschließend die Majestäten, zahllose Schützen und Musiker in einem Umweg am Heubach entlang. So verzögerte sich der Beginn der Wettbewerbe um die Würde des Jung- und des Altschützenkönigs - und damit auch der finale Schuss.

Jungschützen kämpfen mit zähem Vogel

Daneben leistete der hölzerne Vogel bei den Jungschützen reichlichen Widerstand. Zwar musste er bereits nach acht Schuss mit Krone, Zepter, Apfel und beiden Flügeln ordentlich Federn lassen. Doch es war bereits kurz vor 17 Uhr, als Jason Schulze-Kalhoff mit einem Wirkungstreffer, bei dem große Teile des Rumpfes zu Boden gingen, den Weg für den Königsschuss bereitete.

Nur wenige Minuten später nutzte der von den Jungschützen gefeierte Marvin Terhorst mit dem 163. Schuss seine Chance. Vivian Gerversmann begleitet den neuen Jungschützenkönig als Königin auf den Thron. Als Ehrenpaar fungiert Dirk Bresser mit Kim Bang.

Das ist der neue Thron der Altschützen

Schneller als bei den Jungschützen gestalteten die Altschützen ihren Wettbewerb. Mit gezielten Schüssen halfen einige der Vereins-Urgesteine, den Vogel zu lockern. Als alle Trophäen gefallen waren, überließen sie den wirklichen Anwärtern wie Christian David und Marvin Paschert das Feld.

Nach nur einer Stunde gelang es dem Vereinskassierer Marvin Paschert um 18.12 Uhr, den Rumpf des Vogels von der Stange zu schießen. Zu seiner Königin wählte der frisch gebackene Regent Joy Paschert. Als Ehrenpaare begleiten Sebastian Doeker mit Nadine Paschert sowie Oliver Paschert mit Debora Hahne die neuen Majestäten.

Mehr über das Schützenfest der Hausdülmener lesen Sie in der DZ von Dienstag.