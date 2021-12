Der Haushalt 2022 ist verabschiedet

Gegen die Stimmen der FDP und der Linken wurde am Donnerstagabend der Haushalt 2022 im Rat verabschiedet. Coronabedingt beschränkten sich die Politiker auf Statements zum Haushalt, ihre Haushaltsreden sind aber im Netz nachzulesen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Willi Wessel betonte, dass seine Fraktion den Haushaltsentwurf inhaltlich voll mittrage. „Zustimmung von unserer Seite erhält der Haushaltsentwurf auch für die ausgewogene Festlegung der beschriebenen Ziele und Maßnahmen.“

Die Kritik von FDP-Fraktionsvorsitzendem Christian Wohlgemuth am Haushalt richtete sich gegen die „maßlose städtische Schuldenpolitik“. Das sei nicht nachhaltig, befand er.

"Wir hätten die eine oder andere Prioriät anders gesetzt", sagte Andreas Bier für die SPD-Fraktion zum Haushalt. In seiner schriftlichen Rede ließ er aber auch Unmut laut werden. „Die CDU behandelt die Politik in der Stadt nach wie vor so, als wäre Dülmen ihr ureigenstes Spielfeld.“

Die Kritik von Linken-Politiker Klaus Stegemann bezog sich auf die seiner Ansicht nach unzureichenden Klimaschutzziele im Haushalt. Die Ausbauziele für Erneuerbare Energien (EE) hätten jetzt festgesetzt werden müssen, befand er.

Der Leitspruch der Grünen im Kommunalwahlkampf lautete „Zukunft gemeinsam gestalten“, erinnerte Florian Kübber für B 90/Die Grünen in seiner Rede. „Und dieser Leitspruch trägt jetzt langsam Früchte“, befand er.

Willi Wessels stellte übrigens ein Dankeschön an den Anfang seiner Rede - und mit dem Haushalt hatte dieses nichts zu tun: „Für die großen Anstrengungen der vielen Ehren- und Hauptamtlichen zur Erhöhung der Impfquote gegen Corona in unserem Kreis und in Dülmen sind wir sehr dankbar! Gegenläufige Aktivitäten finden bei uns keinerlei Verständnis“, sagte er und erntete dafür allgemeine Zustimmung.



Die Haushaltsreden der Fraktionen von CDU, SPD, den Grünen, der FDP sowie von Klaus Stegemann (Linke) können Sie in voller Länge unter den angegebenen Links lesen.