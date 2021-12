Der große Knall fällt aus

Den Pyrotechniker Wolfgang Stabe hat das erneute Böllerverkaufsverbot in diesem Jahr hart getroffen. „Normalerweise stehen bei uns an Silvester fünf Feuerwerke an, im ganzen Dezember sogar 50. In diesem Jahr kann nur ein einziges stattfinden“, bedauert der Dülmener.



Da viele nicht mit dem erneuten Verkaufsverbot für Böller gerechnet hätten, hatten sich die meisten vorher nicht großartig mit Knallern eingedeckt. Für das Feuerwerk, dessen Verkauf noch erlaubt ist (dazu zählen Wunderkerzen, Knallerbsen, Bengalos oder Bodenkreisel), sei die Nachfrage groß gewesen. „Der Verkauf dieses preisgünstigeren Feuerwerks gleicht aber lange nicht die finanzielle Lücke aus, die durch das Verbot hinterlassen wurde.“



So sehr sich Stabe über das Verkaufsverbot ärgert - beim Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung stieß das auf offene Ohren. Denn die Knallerei an Silvester würden Tiere häufig Angst machen, erläutert die Tierheim-Auszubildende Carolin Hommel. Am besten helfe es den Tieren am Silvesterabend, sie in geschützte Räume zu bringen, in denen der Lärmpegel niedriger sei.