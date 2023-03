Der Fokus liegt auf dem Zweirad

Mehr Aufklärung und Angebote, aber auch mehr Sanktionen: Für die Polizei rückt das Zweirad immer mehr in den Fokus - gerade auch mit Blick auf die aktuellen Unfallzahlen, die am Mittwoch vorgestellt wurden.

Wenn es in Dülmen kracht, dann trifft es leider immer häufiger Fahrradfahrer. Insgesamt 90 Radfahrer verunglückten im vergangenen Jahr bei Unfällen in Dülmen, das ist ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Noch stärker der Anstieg bei den Pedelec-Fahrern: 41 Verunglückte zählte hier die Polizei in 2022, das sind 46 Prozent mehr als noch 2021. Kein Wunder daher, dass die Polizei künftig den Zweirad-Verkehr noch mehr in den Fokus nehmen will. „Wir werden unsere Aktionen ausbauen - aber unsere Sanktionen auch“, kündigt Sprecherin Britta Venker an.

Insgesamt 481 Unfälle im Jahr 2022

Am Mittwoch stellte die Polizei die Unfallzahlen für das vergangene Jahr vor. Insgesamt krachte es 481 Mal in Dülmen, das sind 25 Unfälle mehr als im Vorjahr. Damit bewegt sich die Zahl wieder auf Vor-Corona-Niveau (2019: 480 Unfälle).

Eine Person starb 2022 nach einem Unfall, nämlich ein 83 Jahre alter Krankenstuhlfahrer. Er war nahe Merfeld verunglückt und erlag zwei Wochen später seinen schweren Verletzungen. Daneben zählte die Polizei 36 Unfälle mit Schwer- sowie 135 mit Leichtverletzten.

Eine ausführliche Auswertung der Unfallzahlen lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag.