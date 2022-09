Der Föhn im Röntgen-Look

Als sein Name fiel, war die Freude bei Jan Wesselmann groß. Der junge Fotograf aus Dülmen ist für seine ungewöhnlichen Fotoaufnahmen bei einem landesweiten Gestaltungswettbewerb ausgezeichnet worden. Seine Fotomotive dürften dabei jedem bekannt vorkommen.

Daily Devices“, so heißt die Bildserie von Jan Wesselmann. Der Dülmener hat dafür Geräte aus dem Alltag abgelichtet, etwa einen Föhn oder eine Kamera. Jedoch nicht einfach so: Mit unterschiedlichen Transparenzen und Einblicken hat er die so bekannten Objekte ganz neu abgebildet. Für seine Arbeit ist der Dülmener jetzt ausgezeichnet worden. Er gehört zu den insgesamt sechs Preisträgern des landesweiten Gestaltungswettbewerbs „DesignTalente Handwerk NRW 2022“.

Prämiert wurde er im Bereich Medien. „Man taucht ein in das Motiv und sich, wie das Künstler das gemacht hat. Der kreative Einsatz von Fotografie und Bildbearbeitung macht die dritte Dimension sichtbar. Es lohnt sich also, genauer hinzusehen", schreibt die Jury zu seinen Arbeiten. Dabei stellt er etwa Staubsauger im Röntgen-Look dar.

Was genau sich hinter der Bildserie verbirgt und wie er bei den Aufnahmen vorgegangen ist, erläutert der 25 Jahre alte, selbstständige Fotograf im Interview mit DZ-Redakteurin Kristina Kerstan., das in der Donnerstagsausgabe zu lesen ist.