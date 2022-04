Der erster Dülmener im All

Dülmen

Die Physik-Leistungskurse des Annette-Gymnasiums ließen am Donnerstag eine selbst gebastelte Sonde mit Hilfe eines Wetterballons in die Höhe steigen. Auch der „erste Dülmener“ fand seinen Weg ins All: Eine kleine Lego-Figur mit Dülmen-Flagge in der Hand flog mit.

Von Tatjana Thüner