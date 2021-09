Draußen steigt das Thermometer auf angenehme 25 Grad - und drinnen bei Dülmen Marketing laufen die Vorbereitungen für den Dülmener Winter auf Hochtouren. Denn nach dem Corona-Ausfall im vergangenen Jahr sollen in diesem Advent wieder Eisbahn, Rodelhütte und Weihnachtsmarkt die Innenstadt beleben. Und zwar vom 8. November bis 9. Januar.

Bis zum Start soll auf jeden Fall auch der Marktplatz fertig werden, versicherte am Montag noch einmal die Stadt gegenüber der DZ. „Der Dülmener Winter ist gesichert“, betonte Ralf Brinkmann von der Verwaltung.

Bei Dülmen Marketing werden aktuell Aussteller für den Weihnachtsmarkt gesucht, der vom 27. November bis 19. Dezember laufen wird. „Das vielfältige Angebot der kreativen Aussteller hat bereits die vergangenen Weihnachtsmärkte bereichert und für Anziehungskraft gesorgt. Und gerade nach der Corona-Pandemie möchten die Leute endlich wieder raus und das Leben genießen“, betont Henning Wahl, der Ansprechpartner bei Dülmen Marketing.

Das sollten Hütten-Mieter wissen

Wer Interesse hat: Die Holzhütten haben eine Größe von drei mal zwei oder zwei mal zwei Meter und verfügen über eine ausklappbare Theke nach innen und außen. Eine eigene Stromversorgung wird vom Veranstalter aus gewährleistet.

Die Weihnachtshütten können für den gesamten Zeitraum, aber auch wochenweise bezogen werden.

Termine für die ersten Eisbahn-Turniere stehen

Informationen zu Standflächen und Gebühren sowie Reservierung für Tische in der Rodelhütte, Buchungen der Eisbahn (in den Abendstunden durch Firmen, Vereine und Nachbarschaften) und auch Anmeldungen für die Lattl-Stadtmeisterschaft (erste Vorrunde 20. November, zweite Vorrunde 27. November, Finale 18. Dezember) und den Eisstockschießen-Rodelhüttencup (18. Dezember) nimmt Dülmen Marketing unter Tel. 02594/12345 oder per Email an duelmen-marketing@ duelmen.de entgegen.