Der Bürgermeister schenkt ein

Launige Reden bei bester Stimmung - so lief der Bürgerschoppen der Bürgerschützen am Sonntag. Bereits am Vortag stand das Königsschießen an. Dabei setzte sich Uwe Steinmöller durch.

Um 17.06 Uhr war es so weit: Mit dem 71. Schuss stand Uwe Steinmöller als neuer Regent der Bürgerschützen fest. Zu seiner Königin ernannte er Jenny Demes. Als Ehrenpaare unterstützen Marion Steinmöller und Uwe Demes sowie Kirsten und Frank Cordes die neuen Majestäten. Das Mundschenkenpaar heißt Anke und Herbert König.

Auch der Jungschützenkönig legte flott nach, hier holte sich Sascha Kreuznacht die Königswürde. Die hatte er bereits einmal inne - nun kam es prompt zur Wiederholung. Zu seiner Königin ernannte er Verena Große Wiesmann.

Regenten stehen schon am Samstag fest

Eine Änderung im Festablauf sorgte dafür, dass in diesem Jahr die Bürgerschützen ihren König bereits am Samstagnachmittag (und nicht am Sonntag) beim Vogelschießen ermittelten. Und die neue Abfolge kam gut an, zahlreiche Gäste waren im Wildpark mit dabei. Am Sonntag stand dann der Bürgerschoppen im Festzelt an.

Und hier nutzte vor allem Bürgermeister Carsten Hövekamp die Situation, um den Gastgebern mal so richtig einen einzuschenken. Denn, was keiner weiß: Die drei Jahre Schützenfestpause hatten auch so ihre guten Seiten. Anders gesagt: Wenn‘s irgendwo hakt, waren‘s meist die Bürgerschützen.

Wer hat Schuld? Die Bürgerschützen

Nicht nur hätten sich Fauna und Flora im Wildpark erholt, sondern gebe es auch deutlich mehr Besucher - selbst aus Hollywood. Und dann der Marktplatz. Beschädigt durch die schützentechnische Dauerbelastung, habe er endlich einmal grunderneuert werden können. Sei auch bekanntlich in Nullkommanix fertig geworden - nicht zuletzt dank Dülmens Indiana Jones, dem Archäologen mit Hut und Pinsel.

Und selbst bei der Bahnhof-Brücke hatten die Schützen ihre Hände im Spiel, deckte Hövekamp auf. Schließlich hätte die sich an der unfertigen Brücke vergriffen, um diese in Zusammenarbeit mit der Hausdülmener Burgwache zum Heubach zu schaffen. Nur: „20 Lastenräder waren für den Transport allerdings zu wenig“, so der Bürgermeister, der für seine launige Rede stehende Ovationen erhielt. Und, wie alle anderen Premieren-Redner auch, den ehrwürdigen Pokal in einem Zug zu leeren wusste.

Mehr sowohl vom Königsschießen aus auch Bürgerschoppen lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Montag, Print und E-Paper.