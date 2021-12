Der Bummel mit dem Bändchen

2G-Bändchen erleichtern seit Montag den Kunden in Dülmen das Einkaufen. Wer einmal Impf- oder Genesenen-Nachweis sowie Personalausweis in einem Geschäft vorzeigt, bekommt eines der bunten Bändchen fürs Handgelenk.

„Wir wollen so vermeiden, dass man bei einem Einkaufsbummel zigmal alles vorzeigen muss“, erläutert Dr. Hugo Schulze Hobbeling von der Viktor GmbH. Er verteilte am Montag die Bändchen sowie Hinweisschilder für die Schaufenster in der Innenstadt.

Und die 2G-Bänder waren schnell gut gefragt, etwa bei Livingroom am Eingang zur Marktstraße. Hier seien die Bändchen ruckzuck vergriffen gewesen, berichtet das Team, das noch am gleichen Tag Exemplare nachbestellte.

Erleichterung für Kunden

„Die Bändchen sind für die Einkaufenden eine erhebliche Erleichterung“, betont Mitarbeiterin Elke Drücke. Auch Schulze Hobbeling spricht von einer ersten positiven Resonanz.

Hintergrund der Aktion sind die 2G-Regeln, die in Nordrhein-Westfalen seit Samstag flächendeckend im Einzelhandel gelten.

Ausgenommen sind nur Geschäfte für den täglichen Bedarf, dazu zählen etwa Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen, Buchhandlungen oder Zeitungsverkäufer. Ansonsten gilt: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene.

Bändchen bekommen Tagesdatum

Kontrolliert werden soll beim Betreten des Geschäftes - bei Livingroom etwa war dafür extra ein Tisch an der Eingangstür aufgestellt worden.

Die Bändchen sollen nun beim Einhalten der 2G-Regeln helfen. Gültig seien sie jeweils nur für den aktuellen Tag, erläutert Schulze Hobbeling. So sind die Händler angehalten, die Bändchen bei der Herausgabe mit dem Tagesdatum zu beschriften.

Nicht nur die Viktor-Partner machen mit



Was der Viktor-Geschäftsführer betont: Die Bändchen seien ausdrücklich an alle Geschäfte in der Innenstadt verteilt worden - egal, ob sie Viktor-Partner sind oder nicht. Selbst Filialisten wie Tedi oder KiK habe man angesprochen. Denn Ziel sei, dass möglichst alle Innenstadt-Händler sich beteiligen - und der Einkaufsbummel trotz Corona so entspannt wie möglich wird.