Der Brunnen kehrt nicht zurück

Dülmen.

Die Skulptur von Professor Volker Erhard, die viele Jahre als Teil des so genannten „Sparkassenbrunnens“ vor der Sparkasse am Overbergplatz stand, kehrt nach Jahren der Einlagerung in die Innenstadt zurück. Aber: Nicht an ihren alten Standort und nicht mit dem Brunnen.

Von Claudia Marcy