Der Blick über den Tellerrand

Was auf den ersten Blick wie ein ausgefallenes Design wirkt, dient in Wirklichkeit dem Ziel, möglichst vielen Personen den Umgang mit dem Geschirr und Besteck problemlos zu ermöglichen - sodass alle am Tisch mit dem gleichen Produkten essen können.

Ein Griff an der Tasse sorgt beispielsweise dafür, dass das Heben auch ohne viel Kraft oder mit Versteifungen in der Hand klappt. Zudem erleichtert eine Trinklippe das Trinken.

Silikonringe unter dem Geschirr sorgen für einen sicheren Halt auf dem Tisch. Und da eine Seite an Teller und Schüssel bewusst höher gestaltet ist, kann auf eine Tellerranderhöhung verzichtet werden. Der Griff des Bestecks ist durch einen Bogen einfacher nutzbar.

Hinter diesem besonderen Design stecken die Studenten Lucy Xu und Julius Mergen. Sie erarbeiteten die Produkte im Rahmen ihrer Bachelorarbeit an der „Münster School of Design“. Und eine nicht ganz unwichtige Rolle spielte dabei das Anna-Katharinenstift Karthaus.

Denn gerade bestimmte Personengruppen, wie beispielsweise Senioren und Menschen mit Behinderungen, würden nach Aussagen von Mergen bei der Produktentwicklung meist außer Acht gelassen. Um den Alltag von Menschen mit Behinderung näher zu beleuchten, hospitierten die beiden Studenten einen Tag beim Stift. Hier befragten sie auch Beschäftigte konkret zu ihrem Alltag.

