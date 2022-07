Gute Nachrichten für alle Bahnfahrer: Der Aufzug am Bahnhof läuft wieder. Am Mittwoch konnten die Reparaturarbeiten abgeschlossen werden.

Reparturarbeiten am Mittwoch abgeschlossen

Nach rund zwei Wochen Ausfall läuft der Aufzug am Bahnhof wieder. Gegen 11.30 Uhr am Mittwochmittag seien die Reparaturarbeiten abgeschlossen gewesen, teilte die Stadt mit. In den Tagen zuvor war das gelieferte Ersatzteil eingebaut worden.

Seit Anfang Juli lief der Aufzug, der zu den Gleisen der Strecke Münster-Essen herunterführt, nicht mehr - sehr zum Ärger vieler Bahnkunden.

Kurz nach dem Ausfall war eine Fachfirma vor Ort gewesen, um sich den Schaden anzusehen. Das Ergebnis: Aufgrund von Verschleiß mussten die Umlenkrollen des Aufzuges komplett ausgetauscht werden, was nun geschehen ist.