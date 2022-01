Der Antrag ist in Arbeit

Auf den Dülmener Ortsschilder soll die Zusatzbezeichnung „Stadt der Wildpferde“ stehen - das hat der Rat im Dezember beschlossen. Ein Antrag ans NRW-Kommunalministerium ist in Arbeit.

Rund 100 Ortsschilder gibt es in Dülmen, die um den Zusatz „Stadt der Wildpferde“ ergänzt werden sollen.

Auf den Dülmener Ortsschilder soll die Zusatzbezeichnung „Stadt der Wildpferde“ stehen - das hat der Rat im Dezember beschlossen. Doch dafür muss zuerst das NRW-Kommunalministerium sein Okay geben. Ein entsprechender Antrag der Stadt sei aktuell in Vorbereitung, berichtet Sprecher André Siemes auf DZ-Anfrage hin.

Momentan laufen Absprachen unter anderem mit Dülmen Marketing. Dabei geht es um Absprachen mit Blick auf Fördergelder für die Innenstadt-Entwicklung, die Dülmen bekommen hat. Denn auch bei diesen Landesmitteln gehe es darum, Dülmen als Stadt der Wildpferde zu etablieren, erläutert Siemes. „Das passt gut zusammen“, daher gucke man nun, wie beides miteinander verbunden werden könnte.

Sollte das Ministerium später grünes Licht geben, steht einiges an Arbeit an. Denn nach Angaben der Stadt gibt es allein in Dülmen, ohne die Ortsteile, rund 100 Ortsschilder, die dann ausgetauscht werden müssten.