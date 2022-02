Den Störchen gefiel der warme Winter

Die Störche fühlten sich den Winter über teilweise wohl in Dülmen- einige zogen gar nicht erst weg. Das erste Exemplar in Welte entdeckte nun DZ-Leser Norbert Sietmann.

Diesen Storch erblickte DZ-Leser Norbert Sietmann in Welte.

Trotz Temperaturen knapp im Plusbereich: Der erste Welter Storch ist bereits wieder da. Entdeckt hat ihn DZ-Leser Norbert Sietmann, der auch gleich ein „Beweisfoto“ schoss - samt im starken Wind wehendem Brustgefieder.

Förster Thomas Rövekamp weiß: „Das ist bei diesem verhältnismäßig warmen Winter gar nicht so ungewöhnlich. Im Dezember habe ich tatsächlich auch noch einen Storch gesehen. Weg waren die Störche nie so richtig.“

Denn: Neben den Störchen, die über den Winter wegziehen, wären aufgrund der mäßigen Temperaturen auch noch einige hiergeblieben, berichtet Rövekamp.

In den in Börnste aufgestellten Storchennestern konnte der Förster aber bisher noch kein einziges Exemplar entdecken. Mit Besuch an den Storchennestern rechnet der Dülmener Förster dann gegen Ende Februar oder Anfang März. „Die Störche sind sehr standorttreue Tiere, sie werden auf jeden Fall zu dem von uns erbauten Hort zurückkehren.“

Aufbereitet werden mussten die Nester übrigens nicht noch einmal. „Die Störche kommen zum Glück gut alleine zurecht. Sobald sie Ende Februar oder Anfang März zurückgekehrt sind, werden die Tiere ohne Probleme einige Äste ins Nest tragen und sich dann dort um ihre Brut kümmern.“