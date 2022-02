Den Piks in der Apotheke setzen

So könnte es in der Bären-Apotheke bald aussehen: Inhaberin Jutta Reher-Weschmann (l.) und Mitarbeiterin Marietheres Reher-Gremme demonstrieren die Corona-Impfung im dafür vorgesehenen Nebenraum der Apotheke.

Morgen können auch die Apotheken beim Impfen mit einsteigen. Grund genug, um sich bei einer DZ-Rundfrage umzuhören, wie der Stand bei den Dülmener Apotheken ist.

Definitiv nicht mitimpfen werden die Dorotheen-Apotheke und die Apotheke am Spieker. Dies läge aber keinesfalls an fehlender Impfbereitschaft, wie Dr. Alexandra Saimeh, Inhaberin der Apotheke am Spieker, noch einmal betont.

„Da wir die einzige Apotheke in Buldern sind, ist es besonders schade, dass wir nicht mit einsteigen können“, bedauert sie. Die beiden Apotheken können die Anforderungen zum Impfen nicht erfüllen, da sie nicht genug Quadratmeter oder keinen separaten Raum zum Impfen besitzen.

Graute will Angebot stellen

Auch wenn es nicht direkt zu Start geschieht, Dr. Wolfgang F. Graute und Jutta Reher-Weschmann stehen bereit, ein Impfangebot zu machen - jedoch erst wenn es nötig wird. „Zunächst einmal möchte ich bei meinen Apotheken abwarten, wie es mit dem Vorschlag und dem Bedarf für eine vierte Impfung aussieht“, erklärt Graute.

Zwei Personen in seinem Team konnten bereits Schulungen absolvieren und sind bereit zum Impfen, bis zum Zeitpunkt des Impfstarts rechnet er aber auf jeden Fall mit drei bis vier impffähigen Apothekern. An welcher seiner drei Apotheken (Tiber, Wildpferd oder Adler) er dann impfen wird und wann die Termine angeboten würden, das steht aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Bei nächster Booster-Welle steigt Bären-Apotheke ein

An welcher Stelle Jutta Reher-Weschmann in der Bären Apotheke Kunden impfen möchte, das weiß sie bereits. Dazu soll ein kleiner Raum in der Apotheke dienen. Auch um weitere Rahmenbedingungen kümmerte sich die Inhaberin schon.

Die praktische Qualifikation haben bereits zwei Mitarbeiter abgeschlossen. Einige Lernkontrollen stehen für sie noch an. „Wenn die nächste Booster-Welle kommt, dann werden auch wir mit dem Impfen einsteigen“, kündigt Reher-Weschmann an.

Impfungen nicht ausgeschlossen



Markt-Apotheke, Hirsch-Apotheke und Sonnen-Apotheke nehmen vom Impfen zunächst einmal Abstand. Sie alle schließen ein Impfangebot, wenn die Nachfrage hoch ist, aber nicht aus.

Die vollständige Berichterstattung lesen Sie in der Montagsausgabe der DZ.