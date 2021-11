"Das Wichtigste ist das Erinnern"

Ulla Bönig ist seit 13 Jahren Trauerrednerin. Warum sie sich dazu ausbilden ließ, was ihr in Gesprächen mit Angehörigen wichtig ist und wann für sie eine Beerdigung schön ist, das verrät sie im DZ-Interview.

Frau Bönig, darf auf einer Beerdigung gelacht werden?

Ulla Bönig: In Maßen schon. Ich würde aber eher schmunzeln sagen. Das Leben war ja nicht nur traurig, sondern hatte auch schöne Phasen, und an die sollte man sich erinnern. Für mich ist die Erinnerung an den Verstorbenen wichtig. Deshalb sage ich immer, es soll keine Trauerfeier sein, denn traurig ist man sowieso, sondern es soll eine Erinnerungsfeier sein.

Normalerweise hält ein Geistlicher die Beerdigung ab. An welcher Stelle kommt da eine Trauerrednerin wie Sie ins Spiel?

Ulla Bönig: Manchmal gestalte ich eine Beerdigung zusammen mit einem Seelsorger. Wenn aber eine weltliche Beerdigung gewünscht wird, ist kein Geistlicher dabei. Trotzdem ist es mir wichtig, christliche Aspekte mit einzubringen.

Wissen Sie, warum sich Angehörige dafür entscheiden, einen Trauerredner zu engagieren?

Ulla Bönig: Es geht den Angehörigen um die Persönlichkeit des Verstorbenen, um sein Leben, die Erinnerung an ihn.

Das vollständige und ausführliche Interview ist in der Montagsausgabe der DZ zu lesen.